Zijn vrienden en zakenpartners lopen weg met de succesvolle Westlandse ondernemer die in Zuid-Holland een supermarktimperium opbouwde. Maar controversieel is Edward Koornneef ook. Onlangs haalde hij het landelijke nieuws omdat hij ruim een ton schadevergoeding eiste van een klant die zijn Jumbo-winkel beschuldigde van discriminatie.

Succesvol franchise-ondernemer Edward Koornneef

Als Edward Koornneef als een Napoleon tussen de schappen van één van zijn supermarkten beent, ziet hij alles, schrijft het AD. Presentatie is heel belangrijk, vindt de eigenaar van zes supermarkten. Als een pak hagelslag scheef staat, zet hij het broodbeleg hoogstpersoonlijk strak in het gelid. De grote baas aarzelt niet om even in de rol van de jongste bediende te kruipen als dat volgens hem nodig is.

Zijn vrienden en zakenpartners roemen zijn ondernemingszin en zijn zakelijke talent. Anderen hebben veel kritiek op de man die de winkel van zijn ouders wist uit te bouwen tot een imperium met zes supermarkten in onder meer Westland, Scheveningen, Leidschendam en Oud-Beijerland. Ze zien hem als een straatvechter die zich weinig van anderen aantrekt. Koornneef is voor de duvel niet bang. Uit onvrede brak hij zeven jaar geleden met Albert Heijn, de grootste grootgrutter van Nederland. Sindsdien voert hij de vlag van Jumbo, maar de winkels zijn zijn eigendom. Daarnaast heeft hij nog een goed gevulde onroerendgoedportefeuille.

Scangate en schadeclaims

Edward Koornneef reist enkele keren per jaar af om supermarkten te bekijken. De ene keer in Dubai, een volgende keer bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. Hij haalt er tal van ideeën vandaan die hij in zijn eigen supermarkten verwerkt. Ze zijn bijna on-Nederlands en dat is volgens zijn critici ook de manier waarop Edward Koornneef de buitenwereld benadert. Nederland staat bekend om het polderen, maar daar is Edward Koornneef niet zo van. Huis-aan-huisbladen dreigt hij met een advertentieboycot als ze kritisch over hem schrijven. Wie hem dwars zit, krijgt al snel een advocaat op zijn dak. Dat gaat af en toe gepaard met een on-Nederlands hoge schadeclaim.

In Kwintsheul wijst Peter Barendse, die in de clinch ligt met de supermarkteigenaar, op wat inmiddels ‘Scangate’ is gaan heten. Koornneef bijt flink van zich af nadat een klant zich in het AD beklaagde over haar behandeling toen ze in de foodmarkt twee bakjes sushi ‘vergat’ te scannen. De vrouw met Molukse wortels werd door een beveiliger met haar huilend kind apart gezet, gedwongen 181 euro te betalen en werd naar haar zeggen discriminerend bejegend. Het geld belandde tot haar verbazing op de rekening van Supermarkt Naaldwijk B. Van wie is die rekening eigenlijk? vroeg zij zich af.

Ik kan me niet voorstellen dat je je eigen klanten zo aanpakt. Je moet er toch vanuit kunnen gaan dat deze mensen te goeder trouw hebben gehandeld? Peter Barendse bewonersinitiatief De Heulse Aanpak

100.000 euro van klant voor reputatieschade

Koornneef werpt de beschuldigingen over discriminatie verre van zich. Het bedrijf wijst op het feit dat het personeelsbestand qua etnische achtergrond zeer divers is. ,,Wij maken ons hard tegen discriminatie en doen absoluut niet aan etnisch profileren", liet een woordvoerder weten. Hij stuurde de vrouw een advocaat op haar dak, met de vooraankondiging dat hij minimaal 100.000 euro schadevergoeding wil wegens reputatieschade.

,,Ik kan me niet voorstellen dat je je eigen klanten zo aanpakt”, zegt Peter Barendse, die op persoonlijke titel spreekt. Binnen het bewonersinitiatief De Heulse Aanpak strijdt hij voor het openstellen van een parkeerterrein bij de supermarkt van Jumbo Koornneef. ,,Je moet er toch vanuit kunnen gaan dat deze mensen te goeder trouw hebben gehandeld?”

Parkeerterrein toch dicht, ondanks contract

Koornneef bezorgde Kwintsheul een nieuwe supermarkt. In het contract is bepaald dat zijn parkeerterrein met 25 parkeerplekken openbaar toegankelijk is. Zes jaar na dato laat Koornneef na sluitingstijd nog altijd het terrein afsluiten. Op zoek naar een parkeerplaats rijden bezoekers van wijkcentrum De Kastanjehof rondjes door de wijk, gefrustreerd kijkend naar het lege terrein bij de supermarkt waar ze niet kunnen staan. Barendse: ,,Wat is er simpeler dan je aan een afspraak houden? Ik vind dat niet fatsoenlijk.”



Koornneef rekt volgens zijn critici voor zichzelf graag de regels op, maar van anderen eist hij dat ze zich keurig aan de wet houden. Als een ambulante handelaar in de buurt van zijn winkel groenten verkoopt, eist hij van de gemeente dat er wordt opgetreden als de vergunning niet op orde is. Hetzelfde overkwam een onderneemster in het Westlandse Kwintsheul. Ze kon haar thuishandeltje in bloemstukken opdoeken toen Koornneef zich beklaagde bij de gemeente. De vrouw beschikte niet over de vereiste papieren.

Ik heb niks tegen Edward Koornneef. Ik wil alleen dat hij zich net als andere Westlandse ondernemers aan de regels houdt en een beetje rekening houdt met anderen Peter Duijsen, fractievoorzitter Westland Verstandig

'Oprekken' regels door Koornneef

De voorbeelden bewijzen dat Koornneef flink wat in de melk te brokkelen heeft. Maar in zijn dadendrang stuit hij regelmatig op Peter Duijsens, de fractievoorzitter van Westland Verstandig die op zijn beurt ook een machtspositie heeft. Duijsens gruwelt van de wijze waarop Koornneef met zijn miljoenenomzet kleine zelfstandigen aanpakt. Bij bouwplannen rekt Koornneef graag de regels op, meent Duijsens. ,,Ik heb niks tegen Edward Koornneef. Ik wil alleen dat hij zich net als andere Westlandse ondernemers aan de regels houdt en een beetje rekening houdt met anderen.”

Koornneef vindt op zijn beurt dat Duijsens zich schuldig maakt aan machtsmisbruik. ,,Edward Koornneef heeft bij herhaling moeten meemaken hoe hij door Westland Verstandig en haar mensen is gedemoniseerd en tegengewerkt. Daarbij werd onder meer misbruik gemaakt van de ingang die Westland Verstandig heeft bij de pers", schreef hij aan de burgemeester. Met journalisten heeft Koornneef ook niet veel op. Naar aanleiding van eerdere publicaties over ‘Scangate’ besloot de kruidenier het AD uit de losse verkoop te halen. Liefhebbers kopen hun losse krantje nu bij Albert Heijn of de Bruna op het Wilhelminaplein. Contact met het AD stelt hij niet langer op prijs, liet hij onlangs per WhatsApp weten.



'Een echte Westlandse ondernemer'

Voormalig voorzitter Desirée Curfs van MKB-Westland kent de weerstand die Koornneef bij sommigen oproept. ,,Edward is een echte Westlandse ondernemer, een man op wie je nooit vergeefs een beroep doet.” Ze vindt dat de ondernemer groot gelijk heeft. Zij wijst op het feit dat Koornneef heel veel tijd, geld en energie moet besteden om een nieuwe supermarkt te kunnen bouwen. En dat niet in de laatste plaats door het langdurige traject om alle vergunningen op orde te krijgen.

,,Als mkb-bestuur hebben we altijd gepleit voor een gelijk speelveld voor alle ondernemers’’, zegt Curfs, die Koornneef goed leerde kennen in het bestuur van deze ondernemersvereniging. Toen Curfs voorzitter was, bekleedde Koornneef de positie van vicevoorzitter. ,,Als de vergunningen van de ene ondernemer op orde moeten zijn, dan moet dat bij andere middenstanders ook het geval zijn. Ik zie daar geen tegenstelling in. Klein en groot kunnen elkaar juist versterken.”

Als de vergunningen van de ene ondernemer op orde moeten zijn, dan moet dat bij andere middenstanders ook het geval zijn. Ik zie daar geen tegenstelling in. Klein en groot kunnen elkaar juist versterken Desirée Curfs, voormalig voorzitter MKB-Westland

Dreigen met dwangsommen

Middenstanders hebben echter ook het recht om voor de eigen belangen op te komen, stelt Erna Boekestijn van feestwinkel De Bladwijzer in de Rembrandtstraat in Naaldwijk. ,,Het bestuur van onze winkeliersvereniging schaarde zich destijds in 2015 achter het bouwplan van Koornneef. Als lid vroeg ik me echter af of het bestuur namens de leden sprak. Mij en andere winkeliers was niks gevraagd.”

Boekestijn nam het initiatief om een enquête te houden. In een brief beschuldigde Koornneef Boekestijn vervolgens van het verspreiden van non-informatie over de plannen. Dit zou de zakelijke belangen van Koornneef ernstig schaden. ,,Hij dreigde met een dwangsom van 50.000 euro als ik niet zou stoppen”, blikt Boekestijn terug. ,,Het liep met een sisser af, maar het zou de indruk kunnen wekken dat hij deze methode vaker gebruikt om mensen met een andere mening de mond te snoeren.” Het AD gaf Jumbo Koornneef woensdag de gelegenheid op deze kwestie te reageren. Het bedrijf heeft daar geen gebruik van gemaakt.

Scanfout bij de zelfscankassa? Crimineel

Over één ding is iedereen in Westland het eens: Koornneef heeft groot gelijk dat hij korte metten wil maken met winkeldiefstal. Het is vooral de manier waaróp, die kritiek oogst. Er zijn ook bij deze krant diverse klachten bekend van klanten die zeggen dat ze op een bedreigende en intimiderende manier zijn benaderd door beveiligers toen ze een scanfout maakten.

,,Een klant die een scanfout maakt, is natuurlijk iets anders dan iemand die er vandoor gaat met een grote tas boodschappen”, meent voorman Peter Duijsens van Westland Verstandig. De fractievoorzitter is hoogst ontstemd dat ook twee van zijn fractiegenoten door Jumbo Koornneef vanwege scanfouten publiekelijk worden gebrandmerkt als ‘crimineel’. Koornneefs advocaat beschuldigt één fractielid met naam en toenaam van diefstal in een brief aan burgemeester en wethouders, de ander blijft anoniem.



Waar Koornneef juridische stappen tegen de vermeende winkeldieven voorbereidt, heeft Peter Duijsens bij de Orde van Advocaten een klacht ingediend tegen de raadsman van het bedrijf. De politiek leider pikt het niet dat zijn fractiegenoten voor criminelen worden uitgemaakt. Het verklaart mede dat de spraakmakende Westlandse ondernemer Edward Koornneef voorlopig nog niet uit het nieuws zal zijn.