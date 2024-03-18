Haar succesverhaal in een notendop: Annemijn Otten uit Delden was 14 toen ze begon met de verkoop van steigerhouten tuinsets op Marktplaats. Nu, bijna elf jaar later, runt ze vanuit Marbella haar miljoenenbedrijf Countrywood.

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Heel snel, heel rijk worden. En lekker veel vrijheid. Steeds meer jongeren kiezen om die reden voor een leven als zelfstandig ondernemer, schrijft Tubantia. Dat het vaker niet dan wel zo loopt, daar lees je online zelden iets over. „Het beeld wordt te sterk geromantiseerd”, zegt Annemijn Otten uit Delden. Niets is wat het lijkt. Zeker online niet.

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Eerlijk is eerlijk: ook haar eigen sociale media staan vol mooie foto’s. En dan zijn er natuurlijk altijd mensen met vooroordelen. Online wordt onder artikelen geregeld geschreven: ‘Die heeft vast een rijke papa’. Of: ‘Dit is vast het bedrijf van haar vader’. „Maar ik heb het echt zelf gedaan”, zegt Annemijn. „Dit is honderd procent mijn bedrijf.”

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Zo begon het

Annemijn was 14 toen ze zich inschreef bij de Kamer van Koophandel. Ja, het idee kwam wel van haar vader. „Hij kocht een partij steigerhouten tuinsets en ik verkocht de handel via Marktplaats.” Die eenvoudige meubels maakten al snel plaats voor hottubs, blokhutten, hekwerken, parasols en picknicktafels. Het Marktplaats-account werd een serieuze webshop. En onlinebestellingen van enkele honderden euro’s veranderden in bestellingen van 50.000 euro.

“ Het is geen traditionele bedrijfsvoering. Dit is het nieuwe ondernemen ” Annemijn Otten

Het is niet gek dat Annemijn het meest wordt gevraagd naar de bedrijfsvoering van haar bedrijf. Want hoe doet ze het toch? Lange tijd werkte de Deldense alleen, maar ook dat is inmiddels veranderd. „Het is geen traditionele bedrijfsvoering. Dit is het nieuwe ondernemen. Ik heb bijvoorbeeld geen medewerkers in dienst, maar werk met partners in Twente.”

Zo doet Markant Internet in Hengelo de marketing, regelt Chatkracht uit Hengelo de klantenservice en is Wessels Transport in Almelo er voor het vervoer. „Op die manier zijn er dagelijks zo’n 25 mensen betrokken bij de bedrijfsvoering.” En dat worden er steeds meer. Annemijn: „Countrywood gaat verder als marketplace. We behouden onze eigen voorraad, maar partners kunnen zich ook aansluiten.” Het aanbod - nu zijn er nog zo’n 3500 producten - wordt op die manier verder uitgebreid.

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“ Het is niet erg als er iets misgaat, als je je les er maar uit haalt ” Annemijn Otten

Dit klinkt natuurlijk als een succesverhaal. Daar is Annemijn Otten zich ook echt wel van bewust. Welke twintiger wil dit nou niet? Het zijn verhalen als deze waardoor werken in loondienst ineens een stuk minder aantrekkelijk lijkt. Het aantal jonge ondernemers groeide de afgelopen jaren dan ook explosief. In 2017 stond de teller volgens de Kamer van Koophandel (KvK) nog op bijna 19.000 jongeren onder de 22 jaar die een eigen bedrijf waren gestart, in 2022 waren dat er al ruim 51.000. Die aanhoudende groei is volgens KvK te relateren aan veel aandacht aan zelfstandig ondernemerschap binnen het onderwijs, de ‘digivaardigheid’ van deze generatie, lage drempels bij veel digitale activiteiten als vloggen en bloggen, en voorbeeldiconen op sociale media.

Het beeld wordt te sterk geromantiseerd, zeg je.

„Ja. Ik heb als kind echt niks gemist, maar voelde altijd wel veel druk en een enorme verantwoordelijkheid. Iedereen moet netjes worden uitbetaald. De goederen moeten op tijd worden uitgeleverd. De klantenservice, marketing, financiën… Veel jongeren willen ondernemer worden, omdat ze denken dat je op die manier makkelijk en snel veel geld kunt verdienen. Gedrevenheid is goed, maar je moet het ondernemerschap zeker niet romantiseren.”

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De grootste tegenvaller?

„Ik heb heel veel tegenslagen gehad. Het was een hobbelige weg. Collecties die toch niet liepen, samenwerkingen die tegenvielen, ontevreden klanten… Dat hoort er allemaal bij. Het is niet erg als er iets misgaat, als je je les er maar uit haalt.”

“ Zeker als je nog jong bent, is het een uitdaging om niet over je heen te laten lopen ” Annemijn Otten

Je belangrijkste inzicht?

„Wees duidelijk wat je van iemand verlangt en maak heldere afspraken. Eerlijkheid en duidelijkheid, dat blijft moeilijk. Zeker als je, zoals ik, nog jong bent, is het een uitdaging om niet over je heen te laten lopen. Mensen van mijn eigen leeftijd aansturen is lastig, maar wat denk je van iemand die twee keer zo oud is als ik? Dat was voor mij wel het moeilijkst aan jong zijn en een bedrijf leiden.”

De grootste misvatting?

„Drie jaar geleden verhuisde ik naar Marbella. Ook vanuit hier kan ik het bedrijf aansturen. De helft van de tijd ben ik nog in Twente. Het probleem is dat het allemaal heel mooi klinkt, maar het is belangrijk om te weten dat het hard werken is. Je hoort mij absoluut niet klagen, maar er is bij mij geen balans tussen werk en privé. Als ondernemer zit je werkdag er nooit op.”

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Wat zou je de jongeren van nu willen meegeven?

„Ik werd als kind al techneut genoemd. Ik was toen ook dol op computerspelletjes. Online ondernemen vind ik geweldig. Die tuinmeubels, dat was gewoon toeval. Het had van alles kunnen zijn. Zoek dus iets wat je leuk vindt en zorg ervoor dat je er heel goed in wordt. De eerste jaren wordt er meestal geen geld verdiend en is het vooral heel hard werken. Dat houd je alleen vol als je iets echt heel leuk vindt.”