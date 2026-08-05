Nieuwe repairwet op komst: dit moeten webshops, winkels en reparateurs straks regelen

Een kapotte wasmachine, mobieltje of tv gooi je straks niet meer zomaar weg. De nieuwe Right to Repair-wet verplicht fabrikanten apparaten vaker te repareren, ook buiten de wettelijke garantie. Ook importeurs, webwinkels en reparateurs krijgen nieuwe verplichtingen. Dit is wat er straks verandert en hoe je jouw bedrijf daar nu al slim op voorbereidt.

Lees wat webshops, winkels, importeurs en reparateurs straks moeten regelen en hoe je jouw bedrijf nu voorbereidt op de regels.

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Nederland had de Europese regels uiterlijk 31 juli 2026 moeten invoeren, maar liep die deadline mis. De wet geldt daardoor nog niet, al is al wel duidelijk welke bedrijven ermee te maken krijgen en welke nieuwe plichten eraan komen. Vooral voor verkopers, webshops, importeurs en reparateurs is het slim om nu al vooruit te kijken.

Voor welke bedrijven geldt de repairwet?

De zwaarste verplichtingen komen bij fabrikanten terecht. Maar ook importeurs, distributeurs, winkels, webshops en reparateurs krijgen met de nieuwe regels te maken.



Het gaat om producten waarvoor Europa al regels heeft over repareerbaarheid:

wasmachines

vaatwassers

koelkasten

drogers

televisies

stofzuigers

smartphones

tablets

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Zit de fabrikant buiten de EU, dan komt de reparatieplicht terecht bij de Europese vertegenwoordiger, importeur of uiteindelijk de distributeur. Ook winkels, webshops en reparateurs moeten klanten straks anders informeren.

Wat verandert er voor winkels en webshops?

Is een product kapot of voldoet het niet aan wat de klant mocht verwachten? Dan moet je duidelijk uitleggen dat de klant kan kiezen tussen reparatie en vervanging.



Kiest de klant voor reparatie, dan krijgt die volgens het wetsvoorstel langer de tijd om een later gebrek te melden: drie jaar in plaats van twee. Dat is niet hetzelfde als standaard drie jaar garantie. De verwachte levensduur van het product blijft bepalend.



Loop daarom alvast je garantie- en reparatieproces na. Controleer ook de informatie op je website en de afspraken met fabrikanten en leveranciers.



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Wat verandert er voor reparateurs?

Reparateurs kunnen straks een vast Europees formulier gebruiken. Daarop staan bijvoorbeeld de prijs, de verwachte reparatieduur en de voorwaarden.



Gebruik je dat formulier, dan moet de klant het vooraf gratis krijgen. Voor onderzoek naar het defect mag je wel kosten rekenen, zolang je dat van tevoren duidelijk meldt. De prijs en andere voorwaarden op het formulier blijven daarna minimaal dertig dagen geldig.

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Fabrikanten moeten vaker repareren

Gaat een apparaat buiten de garantie kapot, dan kan de consument straks vaker rechtstreeks bij de fabrikant aankloppen. Ook bij schade door verkeerd gebruik kan reparatie onder de nieuwe regels mogelijk zijn. Gratis hoeft dat niet. De fabrikant mag kosten rekenen, zolang de prijs redelijk is en de reparatie niet onnodig lang duurt. Is repareren technisch echt onmogelijk, dan hoeft het niet.



Ook moet duidelijker worden wat een reparatie ongeveer kost. Fabrikanten moeten daarom online richtprijzen zetten voor veelvoorkomende reparaties. Onderdelen, gereedschap, handleidingen en benodigde software mogen bovendien niet zo duur zijn dat repareren praktisch geen serieuze optie meer is.



Onafhankelijke reparateurs mogen ook niet onnodig worden tegengewerkt met softwareblokkades, gekoppelde onderdelen of beperkende voorwaarden.



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Dit kun je nu al doen

Check eerst welke rol jouw bedrijf heeft: ben je fabrikant, importeur, verkoper of reparateur? Kijk daarna welke producten onder de nieuwe regels vallen, wat reparaties kosten en hoe snel onderdelen beschikbaar zijn.



Loop ook je afspraken met leveranciers na. Kun je bij reparatie-informatie en software? En weten klanten op je website duidelijk waar ze aan toe zijn bij garantie, reparatie of vervanging?

‘Recht op reparatie begint op tekentafel’

Martine Hardeveld Kleuver van Swappie, dat gebruikte iPhones opknapt en verkoopt, vindt de wet een goede eerste stap. Maar volgens haar begint écht makkelijk repareren al bij het ontwerp van een toestel.



Batterijen zitten nog vaak stevig vastgelijmd en voor sommige schroeven is speciaal gereedschap nodig. Alleen al bij het openmaken kan een toestel daardoor beschadigen. „Recht op reparatie begint daarom niet bij de werkbank, maar al op de tekentafel.”

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“ Pas als apparaten repareerbaar worden ontworpen én reparatie betaalbaar blijft, krijgen consumenten keuze tussen reparatie, refurbishment en een nieuw toestel ” Martine Hardeveld Swappie

Ook dure onderdelen kunnen reparatie in de weg zitten. „Als een nieuwe batterij of een vervangend scherm honderden euro’s kost, terwijl een ouder toestel nog maar een beperkte dagwaarde heeft, kiezen consumenten logischerwijs eerder voor een nieuw apparaat.”



Daarvoor moeten onafhankelijke reparateurs volgens Hardeveld Kleuver wel toegang krijgen tot onderdelen, reparatie-informatie en diagnosesoftware. „Pas als apparaten repareerbaar worden ontworpen én reparatie betaalbaar blijft, krijgen consumenten echt de keuze tussen reparatie, refurbishment en een nieuw toestel.”



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