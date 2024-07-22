Opvolgingscoach Esther Reinders ziet in familiebedrijven een conflict tussen traditie en verandering, loyaliteit en een vrije levensstijl. Ondernemers die ooit trouw in de voetsporen van hun ouders traden, vragen zich af of ze wel doen wat ze leuk vinden. Is ‘troonopvolging’ nog van deze tijd? ‘Kan ik dit mijn kinderen aandoen?’. Esther neemt deze dilemma’s onder de loep.

Lees verder onder de advertentie

Opgevoed in een ondernemersfamilie en al vroeg meewerkend in het familiebedrijf zijn ondernemers van de tweede generatie van jongs af aan geconditioneerd. Het opvolgen van het familiebedrijf is in bepaalde zin een luxe, een kans, een voorrecht. Trouw doen deze ondernemers wat hen door de familie is opgedragen, loyaal aan ‘dat wat hoort’.

Lees ook: Oproep aan familiebedrijven met overdracht-haast: vergeet de waarde van familie niet!

En toen werd het 2024, waarin Instagram, TikTok en andere sociale media de trend bepalen. De leerlingen van nu leren al op school te reflecteren op zichzelf om zo te ontdekken wat ze echt willen. Ze lijken vrij en heel bewust hun keuzes te willen maken, waarbij vrijheid en een sociaal leven belangrijker is dan geld en status.

Lees verder onder de advertentie

Doen wat je zelf wil

Daarnaar kijkend vanaf de ‘troon’ van het familiebedrijf kan het ondernemerschap ineens als een beklemmend keurslijf aanvoelen als je vroeger niet echt zelf gekozen hebt voor dit werk. Het contrast tussen je eigen leven en de buitenwereld lijkt sommige ondernemers te laten inzien dat ze al jarenlang andermans verwachtingen aan het vervullen zijn.

Het uitzicht op locatie-onafhankelijke ondernemers, influencers en jonge mensen die bewuste keuzes maken, voeden het innerlijke conflict. De druk van verantwoordelijkheden en het gevoel van niet vrij zijn, dringt zich op. De vraag: doe ik nog wat ik zelf wil? laat zich niet langer negeren.

Voldoen aan verwachtingen familie

Meestal begeleid ik jonge opvolgers in het familiebedrijf, maar er komen ook oudere ervaren opvolgers op mijn pad. Dat zijn opvolgers die al jaren geleden in het bedrijf zijn gestapt en vaak ook al (mede-)eigenaar zijn, of soms zelf weer voor overdracht staan.

Lees verder onder de advertentie

Meestal is bij deze ervaren opvolgers, terugkijkend, de opvolging niet heel bewust gegaan. Vooral vroeger was het voor met name de (oudste) zoon niet meer dan logisch om in de voetsporen van (meestal) pa te treden. Vaak werd dit ook verwacht. Als dat niet door de ouders verwacht werd, dan wel door de omgeving of het kind zelf.

Kiezen voor jezelf of voor familiebedrijf

De centrale vraag die ik aan jonge én oude opvolgers in het familiebedrijf stel is: ,,Volg je jouw eigen hart, of het familiehart?”. De route terug naar je eigen hart is niet altijd gemakkelijk, maar het is wel de enige weg naar bevrijding.

Lees ook: Hoe ondernemers hun erfenis hebben geregeld is voor de volgende generatie vaak onduidelijk

Lees verder onder de advertentie

Kiezen voor jezelf leidt soms tot een teleurstelling voor iemand anders, zoals je ouders. Dat kan een schuldgevoel opleveren, die niet iedereen kan of wil aangaan. Els van Steijn schrijft het mooi in haar boek De Fontein: “Als je onschuldig wilt zijn, blijf je kind in plaats van dat je volwassen wordt.”

Maak bewuste keuzes

Een onbestemd gevoel van onvrede is een signaal dat je ergens niet bewust van bent. Bewustwording ontstaat door het aankijken van het innerlijke conflict. Dan kun je kiezen hoe ermee om te gaan. En vrees niet; dat kan ook met behoud van je plek in het familiebedrijf.

Het is best mogelijk op je eigen benen te staan binnen het familiebedrijf. Daarvoor hoef je niet weg. Alles valt of staat met het maken van bewuste keuzes. Niets doen kan ook, maar doe dat dan in elk geval bewust. Dan kan het innerlijke conflict plaatsmaken voor ambitie en voluit genieten.

Lees verder onder de advertentie

Lees ook: Zachte heelmeesters maken stinkende wonden: wees duidelijk over opvolging