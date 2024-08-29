Zoekmachineoptimalisatie (SEO) is al decennialang dé strategie voor het mkb om online business te genereren. Vooral webwinkels en regionale en lokale dienstverleners trekken via SEO bakken met verkeer aan. Maar als Google nu wegvalt, hebben veel bedrijven een probleem. Expert Marco Bouman legt uit hoe je dit kunt ondervangen.

Wat als Google wegvalt? Zo speel je hier met je bedrijf op in

Ondanks alle actuele veranderingen in zoekmachines is het SEO-verkeer nog nooit zo groot geweest. Op dit moment worden er in Nederland alleen al ruim 50 miljoen zoekopdrachten gegeven in Google per dag. Wereldwijd zijn dit 8,5 miljard zoekopdrachten per dag (!).

Grote stijgingen in klikprijzen

Steeds meer ondernemingen in het MKB kiezen nu ook voor deze SEO-strategie, vooral omdat de Google Ads-klikprijzen de pan uit rijzen. Deze advertentieprijzen stegen gemiddeld met circa 10 procent per jaar.

Of je nu met SEO wilt beginnen of juist wilt uitbreiden, het is handig om het in één keer goed te doen. Ondanks dat het absolute SEO-verkeer stijgt, zijn er honderdduizenden websites die evenveel verkeer verliezen. Zoals veel affiliate websites eerder dit jaar. Dit komt doordat Google en overige zoekmachines veranderen. De ‘oude’/‘standaard’ SEO-aanpak werkt niet meer.

De meest recente veranderingen en ontwikkelingen in het algoritme van Google • EEAT Update: Je moet nu content leveren die door erkende experts is geschreven om autoriteit en betrouwbaarheid te waarborgen.

• Helpful Content Update: Je moet je nu focussen op het creëren van echt nuttige content voor gebruikers in plaats van puur voor SEO-doeleinden.

• Core Web Vitals Update: Je moet nu je website optimaliseren voor snelheid, interactiviteit en visuele stabiliteit om een betere gebruikerservaring te bieden.

• SpamBrain Update: Je moet manipulatieve en spammy SEO-praktijken vermijden om bestraffing door Google te voorkomen.

Google werkt niet meer zoals vroeger

Veel bedrijven doen aan SEO zoals het vroeger was; het internet staat er nog vol mee. Maar deze oude SEO-strategie is hard aan het afbrokkelen. Hieronder een overzicht van wat echt niet meer werkt anno 2024.

Wat niet meer werkt in Google: 5 oude SEO-manieren Zoekwoorddichtheid

Jarenlang (en nog steeds) is het hanteren van zoekwoorddichtheid een vast SEO-onderdeel. Dit kengetal geeft de mate van gebruik van zoekwoorden aan. Stel je hebt een pagina van 1.000 woorden en 30 woorden daarvan zijn de zoekwoorden waarop je gevonden wilt worden. Dan is in dit voorbeeld de zoekwoorddichtheid 3%. Meestal hanteert men een zoekwoorddichtheid van 1–3%. Het hanteren van zoekwoorddichtheid gaat ervan uit dat Google veel zoekwoorden nodig heeft om te bepalen waar een pagina over gaat. Met alle nieuwe AI-tools heeft Google deze overmaat aan zoekwoorden echt niet meer nodig. Wolligheid

Veel SEO-pagina’s zijn zo wollig als het maar kan. Vaak tellen deze pagina’s wel 600–2.000 woorden, maar als je het probeert te lezen, haak je snel af. Want er staat eigenlijk niets. Er worden veel algemene woorden en marketingtermen gebruikt op een pagina met veel woorden, zodat je ook veel zoekwoorden kunt gebruiken zonder dat het echt opvalt. Vaak hebben wollige pagina’s lange alinea’s en zitten ze verstopt achter een ‘lees meer’. Deze pagina’s worden nooit gelezen. Deze tactiek wordt gebruikt omdat men puur en alleen voor zoekmachines schrijft. Wanneer je je tekst echt voor je gebruiker schrijft, blijft er opeens weinig wolligheid over. AI-SEO content

Met de opkomst van AI-tools zijn veel MKB-bedrijven begonnen met massa SEO-contentproductie. Met een beetje kennis van marketing kan een AI-tool binnen enkele minuten een ogenschijnlijk mooie SEO-tekst schrijven. Het plaatsen van de tekst is dan waar de tijd in gaat zitten. Alleen als je AI je teksten laat schrijven, ontbreekt het aan uniekheid of menselijke ervaring. Het schrijven van SEO-content is de afgelopen periode echt complexer geworden. Schrijf zelf deze teksten en laat AI-tools je assisteren. Zie ook mijn vorige blog: hoe je met AI tools hoger in Google komt. Lage kwaliteit linkjes

Tien jaar geleden kon je met de meest nietszeggende linkjes hoog in Google komen. Het ging niet zozeer om de inhoud, maar puur om de link. En grappig genoeg gebeurt dit nog steeds. Zelfs door grote online marketingbureaus. Dit zijn dan linkjes op een puur voor linkbuilding gemaakte website (hier komt geen organisch verkeer), en vaak sta je dan met je linkje zonder tekst op een pagina met honderden linkjes over uiteenlopende onderwerpen. Of een linkje vanaf een onbekende blog met wollige AI-content. Check eens voor de gein hoeveel van dit soort linkjes er naar jouw website verwijzen. Maak links zoals ze bedoeld zijn. Je wilt graag je website promoten gericht op mensen en niet gericht op zoekmachines. Op echte websites met een mooi verhaal (digital PR). Focus op zoekmachines

Het is wel een tegenstrijdigheid, de naam ‘zoekmachineoptimalisatie’, SEO. Eigenlijk klopt de benaming niet meer. Het optimaliseren voor zoekmachines brengt je juist verder weg van wat je wilt. Zoals: SEO-domeinen inzetten, exacte anchorteksten hanteren, meerdere zoekwoorden in de metatags, keyword stuffing, linkfarming en ga zo maar door. Wanneer je SEO doet met focus op zoekmachines, werk je juist de verkeerde kant op. Zoekmachines zijn veel slimmer en zoeken naar content die je bezoeker echt helpt. Een betere term is: PEO: people experience optimizing.

Lees verder onder de advertentie

Gooi het SEO-roer om

Het vermijden van deze oude SEO-manieren is een eerste goede stap naar effectieve 2024 SEO. Wanneer een of meer van deze SEO-tactieken blijven in je SEO-benadering, zul je merken dat je er met deze aanpak niet komt.

Stel je bezoeker centraal, doe onderzoek naar wat voor hem/haar belangrijk is en maak online content die het beste is op dat trefwoord. Zie ook mijn vorige blog: hoe je van standaard SEO tekst helpful content maakt. Hiermee verhoog je de kans op meer verkeer en het internet wordt er ook wat mooier door.