Niet meer de wasmachine aan na het werk? ‘Oproep overheid om minder stroom te gebruiken mist doel’

Kees Jan ‘t Mannetje Bij technologiebedrijf ABB werkt Kees Jan ‘t Mannetje als business developer. In deze rol volgt hij de ontwikkelingen binnen de energietransitie op de voet en werkt aan het versnellen van circulariteit binnen de elektrotechnische installaties.

De Rijksoverheid roept huishoudens op tussen 16.00 en 21.00 uur zo weinig mogelijk stroom te gebruiken. Even een wasje draaien of toch nog snel die vaatwasser aanzetten, kun je volgens de overheid beter uitstellen.

De aanleiding voor deze oproep is het overvolle stroomnet. Steeds meer bedrijven moeten wachten als ze een nieuwe stroomaansluiting willen en sommige nieuwe woonwijken kunnen pas na een bepaalde tijd worden aangesloten op het elektriciteitsnet, schrijft Nu.nl. Daarom heeft de Rijksoverheid de bewustwordingscampagne, Zet de knop om, in het leven geroepen.

Oproep overheid rondom overvol stroomnet mist doel

Met de campagne wil de overheid consumenten stimuleren om op piekmomenten, zoals tussen 16.00 en 21.00 uur, minder stroom te gebruiken. De oproep van de overheid is begrijpelijk, maar mist in de uitvoering zijn doel. Apparaten zoals wasmachines, wasdrogers en vaatwassers verbruiken relatief weinig stroom vergeleken met de grote belastingen die het elektriciteitsnet echt onder druk zetten, zoals warmtepompen, elektrische auto’s, batterijen en zonnestroominstallaties. Daarbij is het belangrijk te beseffen dat opwek en verbruik twee verschillende oorzaken hebben en in de basis niet gelijktijdig plaatsvinden.

Door consumenten vooral te wijzen op het verplaatsen van klein huishoudelijk gebruik, ontstaat een verkeerd beeld van waar de echte knelpunten zitten. Bovendien kan een algemene oproep tot minder verbruik juist leiden tot onbedoelde gedragsreacties. Als de zon schijnt, is het prima om op deze tijdstippen te verbruiken, zeker met een zonnestroominstallatie op het westen.

Slimmer omgaan met energie vraagt om gerichte gedragsverandering: focus op de grootverbruikers, inzet van flexibiliteit, en ondersteuning van zelfverbruik, bijvoorbeeld via dynamische energietarieven of thuisbatterijen. Alleen dan kunnen we pieken echt verminderen, zonder onnodige angst of verwarring te zaaien.

