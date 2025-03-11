Er zijn een paar ontwikkelingen gaande die ervoor zorgen dat de gewenste SEO-resultaten uitblijven. SEO-expert Marco Bouman legt in deze blog uit hoe je de fouten in je SEO-structuur kunt herkennen, kunt slopen en daarna weer kunt opbouwen. Met meer bezoekers en blijdschap tot gevolg.

Steeds vaker ondervinden ondernemers en mkb-bedrijven problemen om hun SEO-verkeer in Google te behouden, laat staan te verbeteren. Waar ze eerder vele topposities hadden (liefst #1 of in ieder geval in de top 3), lijkt Google niet meer zo goedgezind. Als je je verkeer toch wilt behouden, zul je flink moeten investeren in SEA, aangezien de kosten per klik de laatste tijd behoorlijk zijn gestegen.

Ondanks dat er veel aan SEO gewerkt wordt. Iedere maand wel twintig nieuwe linkjes erbij. Het maken / laten maken van SEO-content lijkt makkelijker dan ooit. Zeker met een gehoorzame AI-assistent, blijven gewenste resultaten uit.

Wat is er aan de hand met de SEO-optimalisatie?

Er zijn een paar ontwikkelingen gaande die ervoor zorgen dat de gewenste resultaten uitblijven. Google lanceert de ene na de andere update, met een totale focus op kwaliteit, zoals de Helpful Content en Core Web Vitals-updates. Daarnaast houden veel SEO-bureaus en SEO-specialisten vaak vast aan traditionele werkwijzen, waarbij de nadruk meestal nog ligt op kwantiteit. Ook gaan de ontwikkelingen nu zo snel (ook mede door de komst van AI-tools), dat wat drie jaar geleden nog de maatstaf was, nu tot ongewenste activiteiten behoort.

De ironie is dat Google de afgelopen jaren steeds meer zoekopdrachten verwerkt. In 2024 werd er wereldwijd maar liefst 14 miljard zoekopdrachten per dag verwerkt, een recordhoogte. Dit is de huidige situatie in zoekmachineland!

Wat kun je dan nu doen aan je SEO-strategie?

Voordat je een nieuw bureau inschakelt, bredere zoekwoorden laat onderzoeken of je SEO-budget voor 2025 verhoogt, is het handig om even te wachten. Tenzij er nog nooit SEO is gedaan voor je website. Dan bof je, dan is het bijna nooit nodig om oude SEO-structuren te slopen en opnieuw op te bouwen.

Slopen en opnieuw opbouwen. Deze strategie klinkt misschien niet sexy, maar is vaak de meest effectieve aanpak om op de middellange termijn weer met SEO te groeien. De Google zoekopdrachten zijn er al.

Hoe pak je het aan?

Stap 1: oude SEO-structuren herkennen

Oude SEO-structuren die vaak een remmend effect hebben op trefwoordenposities en verkeer dienen zorgvuldig verwijderd te worden. Ik heb het dan over de bekende SEO-driehoek van: content, linkbuilding en techniek.

Content is de basis van SEO, maar niet elke content draagt bij aan succes. Hier zijn vijf tekenen van slechte SEO-content:



⦁ Vol met zoekwoorden



⦁ Vage, niet-inhoudelijke teksten



⦁ Regelmatig verstopt onder de ‘lees meer’ knop



⦁ Overmatig gebruik van interne linkjes



⦁ Gemaakt voor SEO, niet voor de gebruiker

Linkbuilding is belangrijk voor SEO, maar slechte links kunnen SEO-verkeer behoorlijk remmen. Zo herken je slechte links:



⦁ Jouw link op een pagina met meer dan 100 linkjes



⦁ Jouw link op een pagina niet relevant aan jouw website



⦁ Jouw link op een website zonder contactgegevens



⦁ Jouw link in een flinterdun content laagje



⦁ Jouw links met allemaal commerciële ankerteksten

Oude SEO-technieken kunnen schadelijk zijn voor je website en gebruikerservaring. Let op deze signalen van slechte techniek:



⦁ Een footer vol met linkjes



⦁ Overmatig veel commerciële uitgaande linkjes



⦁ Overmatig gebruik van 301 redirects



⦁ Laten wildgroeien van 404’s

Stap 2: oude SEO-structuren ‘slopen’

Slopen en opbouwen 1: content

Verouderde content vervangen door helpful content is essentieel voor het verbeteren van je SEO-prestaties. Dit is hoe je dat doet:



⦁ Beantwoord zoekintenties: richt je op de echte vragen en zorgen van je doelgroep.



⦁ Stop met letten op zoekwoorddichtheid: focus meer op inhoud voor de gebruiker dan op zoekwoorden.



⦁ Verwerk menselijke ervaring: voeg meningen, casestudies en reviews toe om je content authentieker te maken.



⦁ Maak de tekst uniek: zorg voor onderscheidende en waardevolle content.



⦁ Verhoog de leesbaarheid: maak je tekst aantrekkelijk met afbeeldingen, video’s en duidelijke opmaak.

Slopen en opbouwen 2: backlinkprofiel

Slechte backlinks verwijderen is net zo belangrijk als het verbeteren van je content. Volg deze stappen:



⦁ Verwijder slechte links: vraag website-eigenaren om links te verwijderen.



⦁ Vraag het bureau om links te verwijderen: als een bureau links heeft geplaatst, vraag hen om ze in bulk te verwijderen.



⦁ Verwijder pagina’s met slechte links: als er naar een pagina heel veel slechte links verwijzen en weinig goede, dan kan het slim zijn deze pagina (URL) te verwijderen.

⦁ Verwijder externe 301 redirects: vaak bij domeinwisseling worden linkjes van het oude domein doorverwezen met 301 redirects. Deze verwijderen kan ook slim zijn.

Voorbeeld wanneer je extra 301 redirects verwijdert

Hieronder zie je het mogelijke effect van het verwijderen van externe 301 redirects. Dit betreft mijn eigen domein. Iedere keer dat we een plukje loslaten (blauwe lijn), stijgt het organisch verkeer (oranje lijn). Zo kan dit er dan uitzien:

Eigen beeld.

Slopen en opbouwen 3: techniek

Technische SEO en een verbeterde gebruikerservaring gaan hand in hand. Zorg hiervoor:

⦁ Maak je website gebruiksvriendelijk: verbeter de navigatie en mobiele bruikbaarheid.



⦁ Houd een natuurlijke footer: vermijd een footer vol met irrelevante links.



⦁ Oplossen van 404’s: zorg ervoor dat 404-pagina’s worden opgelost, zodat Google je website beter crawlt.



⦁ Verbeter crawlbaarheid: een schone, foutloze website helpt Google om je content sneller te indexeren.



⦁ Focus op de gebruikerservaring: zorg ervoor dat bezoekers makkelijk kunnen navigeren en snel vinden wat ze zoeken.

Deze opsommingen zijn natuurlijk niet volledig, maar het gaat hier om het idee. Wanneer je stopt met nog meer SEO in je website te plaatsen en begint het opruimen van oude SEO-structuren breng je je gehele website in een ander daglicht. Google zal dan steeds meer kwaliteit herkennen en beoordelen. Nog belangrijker is dat je vooral je bezoekers een plezier doet. Een goed onderhouden website die steeds meer de focus legt op de bezoeker in plaats van op de bron van het verkeer, maakt je bezoekers blij.

Maak je bezoeker blij en Google zal volgen

Het mooie is dat deze signalen van blijdschap, zoals een hogere sessieduur, een lager bouncepercentage en een hogere conversie, ook weer signalen voor Google zijn voor een herwaardering op basis van kwaliteit. Begin vandaag nog met het vernieuwen van je SEO-structuren en geef je website de kans om te groeien. Je bezoekers zullen het merken, en Google zal je belonen! Ik noem deze manier van werken: PEO: People Experience Optimization: optimaliseren voor de gebruiker!

