Harry Nijland las in de zaterdageditie van De Stentor van 9 maart 2024 de column van Anne-Marije Buckens, met als titel: “ Verbetertraject blijkt in de praktijk vaak toch opmaat naar ontslag ” ( de kop is online aangepast, red .). Ze stelde in het artikel dat verbetertrajecten, ook wel ‘performance improvement programs’ genoemd, in het leven geroepen zijn om medewerkers wiens functioneren ter discussie staan, de kans te geven om zichzelf te verbeteren, maar dat dit eigenlijk een ‘wassen neus’ is.

Gedurende drie tot zes maanden wordt de werknemer in kwestie tijdens zo’n traject onder een vergrootglas gelegd, gecoacht en gecontroleerd om uiteindelijk alsnog naar de poort te worden geholpen, al dan niet met een ‘opgebouwd dossier’ of met een vaststellingsovereenkomst onder de arm. En ja, zo’n opmaat naar ontslag, het komt inderdaad voor! Toch heb ik ook zo mijn eigen bedenkingen na het lezen van zo’n publicatie en blijf ik het vooral zien incidenteel. Naïef? Misschien, ik zie liever het glas half-vol.

Als coach ben ik betrokken bij talloze verbetertrajecten binnen verschillende organisaties. Het is vaak een proces dat met enige terughoudendheid wordt benaderd, maar ik kan uit eigen ervaring delen dat deze trajecten wel degelijk buitengewoon nuttig zijn, zeker als eenieder het belang ervan inziet en zich oprecht openstelt voor verbeteringen. In de eerste plaats de medewerkers zelf, maar vergeet ook zeker het management niet. Het is de wet van de wederkerigheid en beide partijen zullen met gelijk energie moeten willen meewerken, zonder dubbele agenda. Dat gezegd hebbende deel ik graag enkele inzichten vanuit mijn coachend perspectief over waarom een verbetertraject van onschatbare waarde kan zijn. Ik noem ze graag mijn top 3.

Inzicht in je eigen drijfveren

Een van de meest opvallende aspecten van verbetertrajecten is de kracht van zelfreflectie. Als coach ondersteun en begeleid ik de transformatie die plaatsvindt wanneer teams en individuen écht de tijd nemen om eens kritisch naar hun processen , de samenwerkingen en zichzelf te kijken. Deze zelfreflectie opent deuren naar bewustwording en leidt vaak tot het identificeren van verbeterpunten die anders over het hoofd zouden worden gezien. Met simpele onderzoeken naar menselijke drijfveren haal je al snel resultaten en laat je je mensen zien waar in de communicatie hun voorkeuren maar ook hun opposities zitten. Dat inzicht kun je dan gelijk in de praktijk brengen. Het werkt!

Eerder feedback geven

Bovendien heb ik gezien hoe verbetertrajecten in het creëren van nieuwe ‘aanspreekculturen’ een waardevol forum bieden voor meer open communicatie, het delen van ideeën en het aangeven van je grenzen. Medewerkers voelen zich meer aangemoedigd om hun perspectieven te delen door daarover te praten, ongeacht hun positie binnen de organisatie. Luister daarnaar. Dit creëert een inclusieve omgeving waarin diverse stemmen gehoord worden en waardevolle inzichten kunnen bijdragen aan het verbeterproces van je bedrijf.

Ontwikkeling talent door meer inzicht in gedrag

Een ander voordeel van verbetertrajecten is de mogelijkheid om de sterke punten van individuen te benutten en te versterken, het identificeren van gedrag en ontdekken van unieke talenten binnen teams en het creëren van hun ontwikkelplannen om deze talenten verder te benutten. Dit niet alleen ten goede van het individu, maar met name ter versterking van het team als geheel. Win- win dus.

Verbetertrajecten gaan dus echt niet over ‘wegbonjouren’ van lastige of niet functionerende medewerkers, maar over het cultiveren van een groeimentaliteit. Het proces van voortdurende verbetering en het stimuleren van een mindset waarin medewerkers worden aangemoedigd om nieuwe uitdagingen aan te gaan, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en zichzelf voortdurend te verbeteren. Ook als ze al een tijdje meedraaien binnen de toko.

Wanneer medewerkers actief betrokken zijn bij het identificeren en implementeren van hun verbeteringen, groeit hun gevoel van eigenaarschap, dat zich vertaalt in een grotere toewijding aan het bedrijf en een gevoel van trots in de behaalde resultaten. Ik vraag me dus ook stellig af of het voorbeeld dat wordt aangehaald in het artikel van De Stentor de oprechtheid in zich had van beide kanten. Misschien was het met de beste bedoelingen aangeboden, maar zag de medewerker zelf geen heil in veranderingen en liep het spoor dood?

Kortom, in mijn rol als coach kan ik met overtuiging zeggen dat verbetertrajecten niet alleen nuttig zijn, maar ook essentieel voor de groei en bloei van je bedrijf. Ze creëren een vruchtbare grond voor zelfreflectie, open communicatie, talentontwikkeling en meer betrokkenheid. Als coach juich ik daarom alle ondernemers toe om deze waardevolle reis van verbetertrajecten te omarmen, wetende dat het niet alleen leidt tot een efficiëntere werkomgeving, maar ook tot een bedrijfscultuur die gedijt in de voortdurend veranderende zakelijke arena. En daarmee zou je zomaar het verschil kunnen maken, zonder dubbele agenda.