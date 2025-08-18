‘Alsof je jarig bent’: wat de Koning Willem I Prijs ondernemers écht oplevert

Iedereen feliciteerde ons. De telefoon bleef maar gaan en overal kwamen reacties vandaan. Voor Hendrik Wijnen, CEO van DO IT Organic, voelde het winnen van de Koning Willem I Prijs ‘alsof je jarig bent’. Toch zit de grootste waarde volgens hem niet alleen in de overwinning. Juist het traject naar de prijs toe geeft ondernemers de kans om stil te staan bij hun eigen verhaal én alles wat ze samen hebben opgebouwd.

DO IT Organic heeft de Koning Willem I Prijs 2026 gewonnen. Zij kregen deze prestigieuze bekroning uit handen van erevoorzitter Hare Majesteit Koningin Máxima en voorzitter en president van De Nederlandsche Bank, Olaf Sleijpen.

Erkenning is voor ondernemers vaak geen doel op zich. De meesten zijn alweer bezig met de volgende uitdaging voordat een succes goed en wel is gevierd. Juist daarom maakte de winst van de Koning Willem I Prijs zoveel los bij DO IT Organic. Even draaide het niet om de volgende stap, maar om alles wat het bedrijf de afgelopen decennia had opgebouwd. En dat voelde, zoals Wijnen het omschrijft, 'net alsof je jarig bent'.

DO IT Organic werkt al ruim vijfendertig jaar aan dezelfde missie: biologische voeding toegankelijker maken en uiteindelijk de norm laten worden. Vanuit Barneveld verbindt het bedrijf tienduizenden biologische boeren wereldwijd met producenten en merken. Die langetermijnvisie vormde ook de basis voor de deelname aan de Koning Willem I Prijs. Opvallend genoeg kwam het initiatief niet vanuit het bedrijf zelf. „Iemand die de prijs goed kende zei tegen ons: dit past echt bij jullie. Dat zette ons aan het denken. We zijn ons erin gaan verdiepen en besloten ons in te schrijven.”

De Oscars van het Nederlandse bedrijfsleven: dat is de bijnaam van

de prestigieuze prijzen die de Koning Willem I Stichting sinds 1958

tweejaarlijks uitreikt. De Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap ging dit jaar naar DO IT Organic. De jury prees ook de duurzame durf en daadkracht van Spierings Mobile Cranes, winnaar in de categorie Grootbedrijf.

Je eigen verhaal vertellen

Deelname aan de Koning Willem I Prijs begint met een uitgebreide aanvraag. Ondernemers beschrijven daarin niet alleen de resultaten van hun bedrijf, maar ook wat hun organisatie bijzonder maakt, welke keuzes ze maken en waar ze naartoe willen. Daarna volgen onder meer een pitch en gesprekken met de jury. ,,Zo'n aanvraag kost wel even wat tijd. Je moet goed onder woorden brengen waarom je doet wat je doet en waarin je je onderscheidt.”

Juist daarin ziet Wijnen de kracht van het traject. „Je wordt gedwongen om goed na te denken over waar je als organisatie voor staat en waar je naartoe wilt. Alleen dat levert al veel op.” Ook de pitch bleef hem bij. „Je gaat in gesprek met mensen die ondernemerschap door en door begrijpen en daar scherpe vragen over stellen. Dat maakt je verhaal alleen maar sterker.”

“ Je gaat in gesprek met mensen die ondernemerschap door en door begrijpen en daar scherpe vragen over stellen ”

Erkenning onderweg

DO IT Organic bereikte uiteindelijk de finale en won de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap. Maar al tijdens het traject voelde iedere volgende stap als een bevestiging. ,,Iedere ronde waarin je verder komt, geeft vertrouwen. Je merkt dat mensen met veel kennis van ondernemerschap zien wat je als organisatie hebt opgebouwd.”

Dat maakt de prijs volgens hem anders dan veel andere onderscheidingen. „Je krijgt niet alleen een oordeel over je cijfers of je product. Er wordt naar de hele onderneming gekeken: naar je visie, je strategie en de manier waarop je onderneemt.” Juist dat brede perspectief maakte de deelname voor DO IT Organic zo waardevol.

“ Je krijgt niet alleen een oordeel over je cijfers of je product. Er wordt naar de hele onderneming gekeken: naar je visie, je strategie en de manier waarop je onderneemt ”

Alsof je jarig bent

Toen uiteindelijk de naam van DO IT Organic viel, maakte de spanning direct plaats voor enthousiasme. ,,Iedereen feliciteerde ons. De telefoon stond roodgloeiend. Het voelde echt net alsof we jarig waren.” Dat gevoel bleef niet beperkt tot de directie. Binnen de organisatie leefde de prijs minstens zo sterk. Collega's volgden het traject, leefden mee en vierden de overwinning samen. ,,Er kwam veel positieve aandacht, ook voor onze collega's. Dat gaf ontzettend veel energie. Je merkt dat zo'n erkenning iets doet met de hele organisatie.”

Ook buiten het bedrijf zorgde de prijs voor veel aandacht. Die belangstelling kwam uit alle hoeken. Klanten, leveranciers, relaties en collega-ondernemers zochten contact om het bedrijf te feliciteren. Voor een organisatie die normaal gesproken vooral bezig is met het verder brengen van biologische voeding, voelde het bijzonder om zelf eens in het middelpunt van de belangstelling te staan. ,,Dat merk je echt. Mensen leven mee en gunnen het je. Dat maakt zo'n prijs extra bijzonder.” Daarnaast zorgde de prijs voor veel zichtbaarheid. ,,We kregen veel publiciteit. Dat bracht ons bedrijf opnieuw onder de aandacht.”

Winnaar Plaquette. Beeld: Fotograafniels.nl

Een moment om trots te zijn

Ondernemers kijken vaak vooruit. Nieuwe plannen, nieuwe markten en de dagelijkse praktijk vragen voortdurend aandacht. Juist daarom vond Wijnen het waardevol dat de Koning Willem I Prijs een moment creëerde om stil te staan bij de ontwikkeling van DO IT Organic. ,,Je kijkt samen terug op wat je hebt opgebouwd. Dat geeft niet alleen waardering, maar ook nieuwe energie om verder te gaan.”

Dat gold volgens hem niet alleen voor de directie, maar voor de hele organisatie. ,,Iedereen draagt daar op zijn eigen manier aan bij. Dan is het mooi als zo'n prijs voelt als een erkenning voor het gezamenlijke werk.” Volgens Wijnen schuilt daarin misschien wel de grootste waarde van de Koning Willem I Prijs. ,,Natuurlijk levert de winst zichtbaarheid op en zorgt de publiciteit voor nieuwe gesprekken met klanten en relaties. Maar minstens zo belangrijk is het moment waarop je samen terugkijkt. Een prijs als deze nodigt uit om even stil te staan bij wat je met elkaar hebt bereikt.”

Gewoon meedoen

Zijn advies aan ondernemers die twijfelen is dan ook helder. ,,Doen! Je leert veel over je eigen organisatie, krijgt waardevolle feedback en iedere stap in het traject levert nieuwe inzichten op. En als je uiteindelijk wint? Dan voelt het echt even alsof je jarig bent. Alleen blijft de trots die zo'n prijs binnen je organisatie losmaakt veel langer hangen.”