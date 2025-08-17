Een ondernemersprijs winnen is mooi voor een bedrijf, maar wat als je de medewerkers die dagelijks het werk doen ook letterlijk in de spotlights zet? Spierings Mobile Cranes nam niet alleen enkele directieleden mee naar een prestigieuze prijsuitreiking, maar ook collega’s uit de fabriek. „Die hebben voor de rest van hun leven een goed verhaal.”

’s Ochtends in overall, ’s avonds in smoking: ‘Laat je mensen trots zijn op wat ze doen’

Spierings Mobile Cranes bouwt in Oss mobiele torenkranen die over de hele wereld worden ingezet. Van ontwerp tot productie: de kranen worden in Nederland gebouwd. Toch weten veel mensen dat niet, vertelt Imke Michiels, marketing manager bij Spierings Mobile Cranes. „We horen nog regelmatig: maken jullie die grote kranen echt zelf? Ja dus, gewoon hier in Oss.”

Het familiebedrijf volgt de Koning Willem I Prijs al jaren. De tweejaarlijkse ondernemersprijs bekroont bedrijven die zich onderscheiden met moedig, veerkrachtig en duurzaam ondernemerschap. Waarden waarin Spierings zichzelf herkent. „Alles waar deze prijs voor staat, vinden wij ook belangrijk. Niet omdat het moet, maar omdat het is wie wij zijn. We zijn een echt Nederlands maakbedrijf en werken iedere dag aan innovatie en het duurzamer maken van de bouwplaats.”

Toch bleef het jarenlang bij kijken. ,,Iedere keer dachten we: zullen we meedoen? Maar zo’n inschrijving doe je niet zomaar even.” Toen iemand het bedrijf erop wees dat de tijd misschien rijp was, besloot Spierings er voor te gaan.

De Oscars van het Nederlandse bedrijfsleven: dat is de bijnaam van

de prestigieuze prijzen die de Koning Willem I Stichting sinds 1958

tweejaarlijks uitreikt. De Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap ging dit jaar naar DO IT Organic. De jury prees ook de duurzame durf en daadkracht van Spierings Mobile Cranes, winnaar in de categorie Grootbedrijf.

Een week opsluiten om het verhaal op papier te krijgen

Dat betekende werk aan de winkel. Kandidaten moeten uitgebreid onderbouwen wie ze zijn, welke keuzes ze maken en waar hun ondernemerschap uit blijkt. Michiels begon relatief laat aan de inschrijving. ,,We hebben onszelf ongeveer een week opgesloten en zijn gewoon gaan schrijven. Alles wat je opschrijft, moet inhoud hebben en je moet het kunnen onderbouwen.”

Daarna volgden onder meer een jurybezoek en een beoordeling door de landelijke jury. Iedere ronde vroeg opnieuw om scherp te laten zien waar Spierings voor staat. Dat intensieve proces leverde onverwacht ook iets anders op: een scherper beeld van de eigen organisatie. „We deden al ontzettend veel, maar het stond nergens zo mooi bij elkaar. Door dit traject hebben we alles echt gebundeld.”

De teksten bleken zelfs buiten de inschrijving waardevol. Zo kon het marketingteam delen ervan gebruiken voor onder meer de website. ,,We hadden bepaalde verhalen, bijvoorbeeld over duurzaamheid, nooit zo goed op papier gezet. Het traject heeft ons dus niet alleen de prijs, maar ook waardevolle inzichten en documenten opgeleverd.”

“ We deden al ontzettend veel, maar het stond nergens zo mooi bij elkaar. Door dit traject hebben we alles echt gebundeld ”

Van overall naar smoking

Spierings won uiteindelijk de Koning Willem I Prijs in de categorie Grootbedrijf. Voor de uitreiking kreeg het bedrijf het advies om niet alleen de directie, maar ook medewerkers mee te nemen.

Dat hoef je tegen Spierings geen twee keer te zeggen. ,,We hebben collega’s uit de fabriek gevraagd: wil jij mee? Onder anderen een lasser en een monteur. Mensen die normaal gesproken nooit een pak of blouse dragen. Die stonden ’s ochtends nog in hun overall en ’s avonds hadden we ze in smoking gehesen.”

Een paar uur later stonden diezelfde medewerkers tegenover koningin Máxima. „Een bijzonder contrast: ’s ochtends nog aan een kraan sleutelen, ’s avonds de koningin een hand geven. Juist dat maakte de winst volgens Michiels bijzonder. Niet alleen de directie stond in de schijnwerpers; ook de medewerkers die iedere dag bouwen, lassen, monteren en repareren maakten het moment van dichtbij mee. „Daardoor werd het echt een prijs van iedereen. Het is een erkenning voor alle collega’s die hier iedere dag werken aan het veranderen van de kraanindustrie en het duurzamer maken van de bouwplaats.”

“ Een bijzonder contrast: ’s ochtends nog aan een kraan sleutelen, ’s avonds de koningin een hand geven ”

Niet meer kranen, wel meer bekendheid

Een directe verkoopboost leverde de winst niet op. Dat had Spierings ook niet verwacht. ,,Wij verkopen mobiele torenkranen. Dat zijn kostbare producten, dus zo’n prijs zorgt er niet ineens voor dat je meer kranen verkoopt.” Het effect zat ergens anders: in zichtbaarheid en erkenning. Spierings merkte dat de naamsbekendheid zowel landelijk als in de eigen regio toenam. ,,We hebben ons echt meer op de kaart gezet. Mensen weten nu beter wie we zijn en wat we hier in Nederland maken.”

Dat kan ook helpen op de arbeidsmarkt, denkt Michiels. Wie het bedrijf en zijn verhaal kent, kijkt misschien anders naar Spierings als werkgever. ,,Dat iemand uit de buurt denkt: hé, dat is dat bedrijf dat die prijs heeft gewonnen, daar zou ik misschien wel willen werken.”

Een bekroning op bijna 40 jaar innovatie, ondernemerschap en vakmanschap. Beeld: Ruben May

‘Geef je mensen die erkenning’

Andere ondernemers die overwegen om zich bij een volgende editie in te schrijven, raadt Michiels aan om deelname vooral iets van de hele organisatie te maken. ,,Betrek je medewerkers erbij en neem ze, als dat kan, ook mee naar de uitreiking. Wij waren een van de weinige finalisten met collega’s uit de fabriek erbij. Dat doet ontzettend veel met de trots binnen een organisatie.”

Want achter ondernemerschap staan uiteindelijk de medewerkers die iedere dag het werk doen, benadrukt ze. Juist voor hen kan zo’n bekroning veel betekenen. ,,Geef je medewerkers erkenning voor wat ze iedere dag doen. Zorg dat ze op een verjaardag trots kunnen vertellen over het bedrijf waar ze werken.” En die collega’s die hun overall voor één avond verruilden voor een smoking en ineens tegenover koningin Máxima stonden? ,,Die hebben voor de rest van hun leven een goed verhaal. Dat is uiteindelijk het mooiste: laat je mensen vooral trots zijn.”