Caravanverkoop stort in Europa in, maar groeit juist in Nederland: hoe kan dat?

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Overal, behalve in Nederland en Denemarken, kopen mensen die willen kamperen de laatste jaren vooral campers. Dit blijkt uit cijfers van de European Caravan Federation (ECF) en de Bovag, schrijft het AD. De caravanverkoop is ingestort. Zo’n driekwart van de geregistreerde kampeerwagens in Europa bestaat inmiddels uit campers.



Nederland is echter eigenwijs en laat een totaal ander beeld zien. Er staan in ons kikkerlandje zo’n 200.000 campers geregistreerd, mede door de flinke groei tijdens corona. Het aantal caravans is twee keer zo groot: 409.000 stuks. Daarmee bezit zo’n 1 op de 20 huishoudens in ons land een caravan. En dat is enorm, als je het vergelijkt met andere landen. Zo heeft in Duitsland 1 op de 57 huishoudens een sleurhut en in Italië slechts 1 op de 400 huishoudens. En dat terwijl daar wel een enorme hoeveelheid campers rondrijdt.



Kom je dus een huisje wielen tegen, dan is de kans groot dat er een geel-zwart kenteken op de achterkant zit. Maar waar komt die oer-Hollandse caravancultuur nu vandaan?



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Center Parcs

Nederland is al lang een echt kampeerland, vertelt Goof Lukken, docent toerisme aan de Breda University. „Al vroeg was ons land enorm verstedelijkt. Mensen in de stad hadden toen al de behoefte om in de vakantie en weekenden de natuur op te zoeken. Eerst gebeurde dat met de huifkar en al snel kochten mensen een caravan.”



Een caravan kan anno 2026 hartstikke luxe zijn, weet Lukken. „Net als bijvoorbeeld de vele Center Parcs-huisjes die we hebben. Echt een Nederlandse uitvinding van luxe in de natuur. Maar een hotelcultuur, zoals bijvoorbeeld Duitsland en Frankrijk die wel hebben, heeft Nederland niet.”



Die landen kiezen wel massaal voor de camper. In de coronatijd maakte die vrijwel overal een opmars, ook in in Nederland. Maar waar de verkoop in Nederland nu afzwakt, zie je dat de populariteit in de meeste andere Europese landen alleen maar toeneemt.

“ Dat Nederland een écht kampeerland is, is bekend. Maar we zijn ook een avontuurlijk volk ”

Kip-caravan

De caravanverkoopcijfers zijn daarentegen in Nederland bezig aan een nieuwe opmars. „De caravan is toch een onderdeel van onze cultuur. Veel Nederlanders zijn ermee opgegroeid. Het is een traditie, daar hechten veel mensen waarde aan. Het voelt ook gezelliger dan een camper. Bij een caravan krijg je meer het gevoel van samen op een veld op de camping en daarna met z’n allen naar de bingo.”



Het boegbeeld van de oer-Hollandse sleurhut is misschien wel de Nederlandse fabrikant Kip. „Ook wij zien dat het goed gaat met de verkoop”, laat Thomas Gunnink, directielid bij Kip, weten.



„Dat Nederland een écht kampeerland is, is bekend. Maar we zijn ook een avontuurlijk volk. Veel Nederlanders die op een camping staan, trekken er graag op uit. Maar met een camper een klein dorpje of stadje bezoeken, is toch een stuk lastiger dan wanneer je dat met de auto kunt doen.”

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Vakantievierders met hun Kip-caravan in Zeeland. Johan van der Heijden

Nieuwe belastingregels

Wat mogelijk ook meespeelt met de dalende populariteit van campers en de toenemende populariteit van caravans in Nederland: sinds 1 januari 2026 betalen camperbezitters voor de motorrijtuigenbelasting niet langer het kwarttarief, maar het halftarief. Dat betekent in de praktijk een stevige lastenverzwaring.



Kip verkoopt vooral relatief kleine caravans. „Onze doelgroep is dan ook wat ouder”, vertelt Gunnink. Lukken ziet dat vooral vanuit de pensionadogroep de populariteit van sleurhutten toeneemt. „Zij zijn opgegroeid met de caravan en kopen nu een nieuwe en luxe variant. Onder gezinnen is de caravan ook populair, maar zij kopen vaker tweedehands”, ziet hij.



De kans dat de nieuwe caravanmarkt de komende jaren alleen maar verder groeit, is volgens Lukken groot. „De groep senioren groeit de komende jaren immers ook.”



Dit artikel is geschreven door Alissa Verwoerd voor het AD.



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