Dromen van een winkelgebied á la 9 Straatjes: ‘Alleen als ondernemers samenwerken’

De Oogstmarkt is dé plek waar Rotterdamse consumenten duurzaam verbouwde groenten, zuivere honing of ambachtelijk gebakken brood kopen. Op zaterdag vult het Noordplein, gelegen in het Noordelijke deel van de Maasstad, zich met mensen die soms via de vermaarde kookwinkel van Ton van der Kolk, het Kookpunt, het Zwaanshals oplopen. Het zorgt voor een gemoedelijke sfeer in deze smalle straat met eenrichtingsverkeer.

Onlangs hield retailkenner Harry Bijl van brancheorganisatie INretail in deze straat een ‘retailsafari’. Hij doet dit al jaren door heel Nederland, en zoekt dan samen met de aanwezige winkeliers naar de kracht en zwakte van hun winkelstraat of -gebied.

Opvallend verdienmodel en online platform

„Tijdens de safari en daarna het samenzijn hebben ondernemers het over hun gebied. Ik zoek eerst in dat gebied winkels op met een opvallend verdienmodel. Aan het Zwaanshals is dat bijvoorbeeld Whiskybase Shop of SuperBra. Het gaat dan niet sec over de fysieke winkel, maar ook hoe actief ze online zijn.”

„De kracht bijvoorbeeld van de Whiskybase Shop, is dat het een eigen softwareplatform heeft dat zowel een whiskydatabase, -community, als de winkel- en marktplaatsfunctionaliteiten omvat. Ze zijn daarmee een autoriteit. Vervolgens laat ik die ondernemers aan andere ondernemers in de straat hun ondernemersverhalen, businessmodellen vertellen. Mijn rol is die van inspirator, verbinder.”

Door zijn ruime ervaring en contacten weet Bijl dat het Zwaanshals en de omliggende straten een gebied is van ups en downs. Het moet ooit de allure krijgen van de Amsterdamse 9 Straatjes, maar daar is nog lang geen sprake van.

Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap

De Inretailexpert heeft wel goede hoop dat de periodes van neergang tot het verleden behoren. „De straat heeft de trend van verduurzaming goed opgepakt. Het sluit daarmee goed aan op de consument die winkelt op de wekelijkse Oogstmarkt”, vertelt hij.

Er zit een doordacht concept achter: sociaal, circulair en duurzaam verkopen Harry Bijl INretail

„Het winkelvastgoed is goeddeels in bezit van de corporaties Woonstad en Havensteder. Zij cureren het aanbod en zo heeft in de loop van de tijd de straat een eigen handschrift gekregen. Die vastgoedeigenaren vragen niet de hoofdprijs aan huur en geven ondernemers een kans. De corporaties vinden het belangrijk dat iets maatschappelijks wordt meegenomen in ondernemerschap. Het handschrift van de straat vind ik daardoor leuker dan vijf jaar geleden.”

Wat is het handschrift van deze straat?

„Wat je ziet, is een conceptmatige diepliggende gedachte achter tweedehands, circulair, duurzaam verkopen. Het zijn concepten binnen die sociale en duurzame wereld, dat is het onderscheidende karakter. Het kan een stichting zijn als tuinwinkel Marvy Green - less concrete, more jungle! die de winst ten goede van de stad laat komen."

„Maar ook Céno en Ding&Dingen waar tweedehandskleding weer een nieuw leven krijgt. De handtekening, het DNA, van de straat is sociaal, maatschappelijk en duurzaam, waardoor het voor de aantrekkelijkheid van de bezoeker leuker wordt.”

Communicatie Zwaanshals naar hoger niveau

Redelijk aan het begin van de Zwaanshals zit de winkel van Maarten Reijgersberg en zijn vrouw Esther, BlauwCC. De twee openden vorig jaar oktober deze conceptstore annex galerie die geheel in het teken staat van de kleur blauw.

In zijn vorige leven tuigde Reijgersberg in Rotterdam met succes een groot communicatiebureau op. „Ik wilde wat anders gaan doen en ben altijd al verliefd geweest op deze straat. Ik zie het winkelgebied als een ruwe diamant waar iets moois van valt te maken. Soms vergelijk ik het weleens met de Kammenstraat in Antwerpen (autoluwe straat met creatieve modewinkels, red.)”, zegt hij in zijn winkel, terwijl de achtergrondmuziek in de winkel ook in het teken staat van blauw.

Ik zie het winkelgebied als een ruwe diamant waar iets moois van valt te maken Maarten Reijgersberg is voorzitter van de ondernemersvereniging Zwaanshalskwartier

„Ik ben een rasondernemer met een communicatieachtergrond en die twee vaardigheden gebruik ik voor dit gebied. Als voorzitter van de Stichting BIZ Zwaanshalskwartier (de ondernemersvereniging – zie kader, red) zet ik mij in om de communicatie van en over dit gebied naar een veel hoger niveau te tillen. Als onderdeel daarvan zijn we lid geworden van Rotterdam Partners. Op die manier willen we meer toeristen en expats naar dit gebied zien te krijgen. Daarnaast moet de interne communicatie naar een hoger niveau worden getild. We hebben voor 4 uur per week een BIZ-kwartiermaker in dienst die op dit moment alle NAW-gegevens aan het inventariseren is.”

Camden in Londen als voorbeeld

Wat BIZ-voorzitter Reijgersberg doet, komt daarmee tegemoet aan wat Bijl signaleert als zwakte van het gebied; matige tot slecht in- en externe communicatie. „Het is niet sterk ontwikkeld”, erkent Bijl. „Veel ondernemers zitten op hun eiland. Grootste uitdaging is de samenwerking activeren en dan wordt het gebied kansrijker. Marketing als collectief, dat is ook het succes van de 9 Straatjes in Amsterdam.”

Mijn boodschap aan de ondernemers in het Zwaanshalskwartier is: ga bij elkaar op bezoek en luister naar elkaars ondernemersverhalen Harry Bijl INretail

De INretail-man haalt de Londense wijk Camden aan als het gaat om het bouwen van een community. „Vroeger wilde je er niet dood worden gevonden. Door de inzet van tientallen organisaties heeft de wijk een hart gekregen en daar hoort communicatie bij. Het is nu een gebied geworden waar mensen uit saamhorigheid leuke dingen gaan doen, zoals popevents.”

„Mijn boodschap aan de ondernemers in het Zwaanshalskwartier is: ga bij elkaar op bezoek en luister naar elkaars ondernemersverhalen. De praktijk is nu dat ondernemers die buren zijn elkaar amper kennen. Zeggen misschien ‘hallo’, maar hebben geen weet van het businessmodel of de energie die ondernemers krijgen van hun onderneming.”

Deelnemen aan BIZ is verplicht Tot de BIZ Zwaanshalskwartier behoren de straten Zwaanshals, Noordplein, Zaagmolenkade en Zaagmolendrift. Ondernemers aan die straten doen verplicht mee aan deze bedrijveninvesteringszone (BIZ). De gemeente heft een BIZ-bijdrage bij hen die in de vorm van een subsidie wordt uitgekeerd aan de Stichting BIZ Zwaanshalskwartier. Met het geld worden de kosten gedekt voor activiteiten die de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en economische ontwikkeling van het Zwaanshalskwartier bevorderen.