Geen AI-specialisten in huis? Zo blijf je als ondernemer toch bij

Geen probleem, zegt Marelle van Beerschoten, Managing Director bij Digital Shapers. Ook zonder specialistische kennis kun je al verrassend veel doen. In de achtste aflevering van Vodafone Techtalks, de miniserie van Vodafone en De Ondernemer, deelt ze een aantal praktische manieren om AI slim onderdeel te maken van je organisatie.

Begin met wat er al is

Haar eerste advies: kijk naar de technologie die je al gebruikt. Veel software en SaaS-oplossingen beschikken inmiddels over AI-mogelijkheden die nog lang niet altijd volledig worden benut. Ook leveranciers kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Daag hen uit om mee te denken over oplossingen die passen bij jouw organisatie.



Daarnaast is het soms juist verstandig om bewust te wachten. Niet door ontwikkelingen te negeren, maar door ze te blijven volgen en zelf te bepalen wanneer het juiste moment is om in te stappen. En soms is de beste manier om de mogelijkheden te ontdekken simpelweg: zelf proberen.



Volgens Van Beerschoten begint de echte waarde bovendien niet bij de technologie, maar bij de processen en mensen die ermee werken. Kijk daarom vooral naar de kern van je organisatie en investeer gericht in vaardigheden. Hoe je dat precies aanpakt, vertelt ze in de video hierboven.



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