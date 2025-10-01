PVV ziet het mbo als motor van de economie en wil vrij baan voor ondernemers met minder regels

1. Economie en ondernemerschap
De PVV is er, na het opblazen van het vorige kabinet, weer helemaal klaar voor. Zo wil de partij dat Nederlandse ondernemers weer de ruimte krijgen. Vooral boeren, vissers en middenstanders, die de partij ziet als belangrijkste ondernemersgroepen, moeten worden verlost van regels uit Brussel en Den Haag. Belastingen gaan als het aan de PVV ligt omlaag en nationale keuzes moeten groei mogelijk maken. De belangrijkste punten:
Boeren, tuinders en vissers
Geen gedwongen uitkoop of inkrimping, Natura 2000-gebieden terugschroeven en visserij beschermen.
Boerderijwinkels en kleine ondernemers
Vrijgesteld van btw-heffingen en regeldruk, zodat rechtstreeks verkopen eenvoudiger wordt.
Voedselkeurmerk
Invoering van Vaderlands Voedsel om Nederlandse producten te promoten en import minder dominant te maken.
Financiële ruimte
Minder geld naar klimaatmaatregelen en EU-bijdragen om lasten voor bedrijven te verlagen.
2. Arbeidsmarkt en zelfstandigen
Vakmanschap en zekerheid staan centraal. Het mbo moet de motor van de economie zijn en - niet verrassend - arbeidsmigratie wordt beperkt. Zelfstandigen komen bij de PVV nauwelijks aan bod in het programma; de nadruk ligt op vaste banen en lagere lasten. De belangrijkste punten:
Arbeidsmigratie
Banen zijn in eerste instantie voor Nederlanders, minder afhankelijkheid van buitenlandse werknemers.
Onderwijs en vakmanschap
Forse investeringen in mbo-opleidingen voor techniek, bouw, zorg en andere tekortsectoren.
Vaste banen
Stimuleren van contracten met zekerheid; flexibele constructies terugdringen.
Zelfstandigen
Komen nagenoeg niet voor in het verkiezingsprogramma: de focus ligt duidelijk op werknemers in loondienst.
Lagere lasten
Verlaging van belastingen en accijnzen moet werk en ondernemen aantrekkelijker maken.
3. Energie en verduurzaming
Voor de PVV staan betaalbaarheid en leveringszekerheid voorop. Klimaatbeleid mag ondernemers niet op kosten jagen, en subsidies voor klimaatmaatregelen worden geschrapt. Kernenergie en fossiele brandstoffen blijven volgens de partij essentieel. De belangrijkste punten:
Energieprijzen
Geen verhoging van energiebelasting en terugschroeven van subsidies voor klimaatbeleid.
Geen verplichtingen voor duurzaamheid
Ondernemers worden niet gedwongen over te stappen op elektrische voertuigen, elektrische scheepvaart of dure verduurzamingsmaatregelen.
Kernenergie
Steun voor de bouw van nieuwe kerncentrales als stabiele bron van energie.
Fossiel vervoer
Verbod op brandstofauto’s van tafel en geen verplichte bijmenging van biobrandstoffen.
Industrie
Geen extra lasten of regels bovenop Europese afspraken; bedrijven behouden keuzevrijheid.
4. Mobiliteit en infrastructuur
De auto staat voor vrijheid, en beperkingen worden geschrapt. Ondernemers moeten hun bestelwagens en vrachtwagens overal kunnen inzetten, zonder rekeningrijden of zero-emissiezones. Ook in het ov en de luchtvaart kiest de PVV voor groei en nationale zeggenschap. De belangrijkste punten:
Autorijden
Geen rekeningrijden en geen hogere accijnzen op brandstof.
Zero-emissiezones
Zero-emissiezones worden afgeschaft zodat ondernemers zonder beperkingen elke stad in kunnen met hun voertuigen.
Spoor
NS en ProRail worden samengevoegd tot één Nederlands spoorbedrijf.
Luchtvaart
Schiphol mag uitbreiden en Lelystad Airport gaat zo snel mogelijk open.
Havens
Nederlandse havens blijven in nationale handen en de overheid behoudt een meerderheidsbelang.
5. Regeldruk en belastingen
Volgens de PVV stelt worden ondernemers verstikt door Brusselse en Haagse regels. Het antwoord daarop is volgens de partij lastenverlichting en nationale zeggenschap, zodat bedrijven zich kunnen richten op ondernemen in plaats van papierwerk. De belangrijkste punten:
Brussel terugdringen
Minder Europese regels, vooral rond landbouw en stikstof.
Lagere lasten
Brandstofaccijnzen gaan omlaag en geen hogere vliegbelasting.
Nationale prioriteit
Minder geld naar de EU en ontwikkelingshulp; dat geld gaat naar Nederlanders en het bedrijfsleven.
Minder regeldruk
Kleine ondernemers en boerderijwinkels worden vrijgesteld van ingewikkelde verplichtingen.
