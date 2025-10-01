De PVV gaat de verkiezingen in met gestrekt been: ondernemers moeten worden verlost van regels uit Brussel en Den Haag zodat zij weer de ruimte krijgen. Ook het beleid wat betreft milieu, infrastructuur en belastingen kan volgens de partij volledig op de schop.

PVV ziet het mbo als motor van de economie en wil vrij baan voor ondernemers met minder regels

1. Economie en ondernemerschap

De PVV is er, na het opblazen van het vorige kabinet, weer helemaal klaar voor. Zo wil de partij dat Nederlandse ondernemers weer de ruimte krijgen. Vooral boeren, vissers en middenstanders, die de partij ziet als belangrijkste ondernemersgroepen, moeten worden verlost van regels uit Brussel en Den Haag. Belastingen gaan als het aan de PVV ligt omlaag en nationale keuzes moeten groei mogelijk maken. De belangrijkste punten:

Boeren, tuinders en vissers

Geen gedwongen uitkoop of inkrimping, Natura 2000-gebieden terugschroeven en visserij beschermen. Boerderijwinkels en kleine ondernemers

Vrijgesteld van btw-heffingen en regeldruk, zodat rechtstreeks verkopen eenvoudiger wordt. Voedselkeurmerk

Invoering van Vaderlands Voedsel om Nederlandse producten te promoten en import minder dominant te maken. Financiële ruimte

Minder geld naar klimaatmaatregelen en EU-bijdragen om lasten voor bedrijven te verlagen.

2. Arbeidsmarkt en zelfstandigen

Vakmanschap en zekerheid staan centraal. Het mbo moet de motor van de economie zijn en - niet verrassend - arbeidsmigratie wordt beperkt. Zelfstandigen komen bij de PVV nauwelijks aan bod in het programma; de nadruk ligt op vaste banen en lagere lasten. De belangrijkste punten:

Arbeidsmigratie

Banen zijn in eerste instantie voor Nederlanders, minder afhankelijkheid van buitenlandse werknemers. Onderwijs en vakmanschap

Forse investeringen in mbo-opleidingen voor techniek, bouw, zorg en andere tekortsectoren. Vaste banen

Stimuleren van contracten met zekerheid; flexibele constructies terugdringen. Zelfstandigen

Komen nagenoeg niet voor in het verkiezingsprogramma: de focus ligt duidelijk op werknemers in loondienst. Lagere lasten

Verlaging van belastingen en accijnzen moet werk en ondernemen aantrekkelijker maken.

3. Energie en verduurzaming

Voor de PVV staan betaalbaarheid en leveringszekerheid voorop. Klimaatbeleid mag ondernemers niet op kosten jagen, en subsidies voor klimaatmaatregelen worden geschrapt. Kernenergie en fossiele brandstoffen blijven volgens de partij essentieel. De belangrijkste punten:

Energieprijzen

Geen verhoging van energiebelasting en terugschroeven van subsidies voor klimaatbeleid. Geen verplichtingen voor duurzaamheid

Ondernemers worden niet gedwongen over te stappen op elektrische voertuigen, elektrische scheepvaart of dure verduurzamingsmaatregelen. Kernenergie

Steun voor de bouw van nieuwe kerncentrales als stabiele bron van energie. Fossiel vervoer

Verbod op brandstofauto’s van tafel en geen verplichte bijmenging van biobrandstoffen. Industrie

Geen extra lasten of regels bovenop Europese afspraken; bedrijven behouden keuzevrijheid.

4. Mobiliteit en infrastructuur

De auto staat voor vrijheid, en beperkingen worden geschrapt. Ondernemers moeten hun bestelwagens en vrachtwagens overal kunnen inzetten, zonder rekeningrijden of zero-emissiezones. Ook in het ov en de luchtvaart kiest de PVV voor groei en nationale zeggenschap. De belangrijkste punten:

Autorijden

Geen rekeningrijden en geen hogere accijnzen op brandstof. Zero-emissiezones

Zero-emissiezones worden afgeschaft zodat ondernemers zonder beperkingen elke stad in kunnen met hun voertuigen. Spoor

NS en ProRail worden samengevoegd tot één Nederlands spoorbedrijf. Luchtvaart

Schiphol mag uitbreiden en Lelystad Airport gaat zo snel mogelijk open. Havens

Nederlandse havens blijven in nationale handen en de overheid behoudt een meerderheidsbelang.

5. Regeldruk en belastingen

Volgens de PVV stelt worden ondernemers verstikt door Brusselse en Haagse regels. Het antwoord daarop is volgens de partij lastenverlichting en nationale zeggenschap, zodat bedrijven zich kunnen richten op ondernemen in plaats van papierwerk. De belangrijkste punten:

Brussel terugdringen

Minder Europese regels, vooral rond landbouw en stikstof. Lagere lasten

Brandstofaccijnzen gaan omlaag en geen hogere vliegbelasting. Nationale prioriteit

Minder geld naar de EU en ontwikkelingshulp; dat geld gaat naar Nederlanders en het bedrijfsleven. Minder regeldruk

Kleine ondernemers en boerderijwinkels worden vrijgesteld van ingewikkelde verplichtingen.

