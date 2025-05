Masja ging van zorgverlener naar schrijfster: ‘Zzp-schap is één van de beste beslissingen van mijn leven’

In De Ondernemer-serie ‘6 zzp’ers, 60 dagen’ volgden we eind vorig jaar zes inspirerende zzp’ers, elk met hun eigen verhaal, vakgebied en ambitie. Nu, zes maanden later, kijken we terug op hun start van 2025 en blikken we vooruit naar 2026. Deze keer spreken we met holistisch coach en schrijfster Masja de Vogel.

Masja de Vogel (51) merkte na vijftien jaar in loondienst binnen de cao Welzijn en Maatschappelijke Opvang dat ze vastliep. De sleur sloeg toe, net als de ergernis over de inefficiëntie binnen de organisatie waar ze op dat moment werkte. Ze kreeg behoefte aan meer logica en structuur, en vooral aan de vrijheid om zelf te bepalen voor wie ze aan de slag gaat.

Toen Masja door de onrust rond haar werk in loondienst ook fysieke klachten begon te ervaren, was het genoeg geweest. Masja zegde haar baan op en stortte zich op een leven als zzp’er. Ze liet haar langgekoesterde wens in vervulling gaan: het schrijven van haar eerste boek. Sinds oktober is die droom werkelijkheid en de publicatie van De soepbus smaakt sindsdien naar meer.

Het roer gaat om

Na het opzeggen van haar baan in loondienst bleef ze eerst nog in de sector maatschappelijk werk hangen. „Ik had daar een netwerk en binnen deze context was het het eenvoudigst om de overstap naar zzp’er te maken. Maar de afgelopen maanden ben ik tot de conclusie gekomen dat ik dat werk niet meer wil doen. Ik loop steeds weer tegen allerlei wet- en regelgeving aan die, wat mij betreft, te ver van de daadwerkelijke zorgvraag afstaat. Daarom heb ik besloten hiermee te stoppen. Ik rond deze maand nog wat laatste opdrachten af voor mijn opdrachtgevers en ga per 1 juni door als fulltime schrijver en holistisch coach. Ik gooi het roer vanaf volgende week echt volledig om. Maar dat past ook wel bij het ondernemerschap.”

Masja is niet over één nacht ijs gegaan. Het schrijven van haar eerste roman smaakte naar meer en de feedback op De soepbus was dermate positief dat het logisch voelt om daarin verder te gaan. Omdat holistische coaching, waarbij een coach niet alleen naar specifieke problemen of symptomen kijkt, maar naar de persoon als geheel, steeds meer werk oplevert, komt het besluit om te switchen wat dat betreft toch vrij natuurlijk tot stand.

„Binnen het maatschappelijk werk kreeg ik van mijn opdrachtgever eerder dit jaar een nieuw contract aangeboden, inclusief verplichte cursussen. Dat voelde gewoon niet goed. Het contract is slechts een formaliteit, maar de samenwerking tussen de opdrachtgever en de financiers (de gemeenten) werd steeds lastiger. Ambtenaren denken vooral zakelijk, zonder enige empathie. Als jij maatschappelijk werk of zorg beoordeelt op kille cijfers en geld, schiet je echt volledig je doel voorbij. Met mijn werk als holistisch coach kan ik mensen veel meer écht helpen, bijvoorbeeld door meditatiesessies, hypnose of de clearing van een huis of praktijk. Naast dat werk en het schrijven van mijn tweede boek heb ik ook een online academie rond coaching opgezet, waar ik cursussen wil gaan geven. Kortom, er blijft meer dan genoeg te doen.”

Schijnzelfstandigheid in de zorg

Hoewel de voorgenomen strengere handhaving op de wet DBA door de Belastingdienst, in een poging schijnzelfstandigheid tegen te gaan, niet direct betrekking heeft op Masja, hoort ze geluiden van andere zzp’ers die er wel degelijk door geraakt worden. Waar sommige zzp’ers eerst zelf de opdrachten uitkozen, wordt dat in bepaalde sectoren zoals de zorg, het onderwijs en de bouw nu in rap tempo achterhaald. Dat maakt het werkende leven voor zzp’ers, zoals verpleegkundigen of leraren op tijdelijke of langdurige basis, er zeker niet makkelijker op.

„In zorginstellingen en verpleeghuizen werden veel zzp’ers al vrij snel de wacht aangezegd, omdat de strengere handhaving op de wet DBA door de Belastingdienst al op 1 januari 2024 had moeten ingaan. Door personeelstekort binnen de Belastingdienst is dat besluit nu met een jaar uitgesteld, maar je zag vorig jaar al de eerste grote terugtrekkingsbewegingen van opdrachtgevers, vooral in die sector. Ook in de zorg was het duidelijk dat ingehuurde zzp’ers het soms te makkelijk maakten of te hoge eisen stelden. Er werd veel cherry picking gedaan, zodat ze alleen diensten deden die hen uitkwamen. Het maken van een rooster werd daardoor haast onmogelijk. Vanuit dat perspectief begrijp ik wel dat ze liever vaste medewerkers in de zorg zien.”

Schrijven als passie



Naast Masja’s online platform en de holistische coaching vormt schrijven de andere belangrijke pijler in haar zzp-bestaan. Nu ze haar prioriteiten heeft herschikt, zit ze nog vol ideeën om meerdere boeken uit te brengen, zoals zelfhulpboeken over holistische coaching of een tweede deel van De soepbus, met mogelijk nog een hele reeks daarna. Masja is nog altijd ‘maar’ drie jaar actief als zelfstandige en blijft nog steeds ontdekken wat ze precies wil. En dat begint voor haar met het afstoten van wat ze niet meer wil. Met de vrije tijd die ze ervoor terugwint wil ze de komende maanden opnieuw volop aan de slag met schrijven.



„Mijn boek is internationaal gelezen en heeft hele lovende kritieken gekregen. Onlangs is de tweede druk verschenen. De komende maanden sta ik op verschillende markten en geef ik lezingen. Veel werk, ja, maar ik merk dat ik hier juist ontzettend veel energie van krijg. Ik ben niet meer elke dag keihard aan het verkopen of proberen in een boekwinkel te staan met mijn boek. Dat is lastig als nieuwe auteur. Wel ben ik er enorm trots op dat De soepbus ook in bibliotheken ligt. Het zzp-schap heeft me de kans gegeven om met schrijven aan de slag te gaan, en alleen al in dat opzicht is het één van de beste beslissingen van mijn leven geweest. Ik bruis van de plannen en heb vanaf volgende maand meer tijd om me op mijn passie te richten. Daar kijk ik nu al ontzettend naar uit.”

