Scoren op de socials met short-form content: ‘Promotie mag subtiel, maar niet in-your-face’

Heb jij er als mkb-ondernemer ooit over nagedacht om short-form content in te zetten om zo je naamsbekendheid te vergroten, bereik te creëren en leads te genereren? Dat kan vrij eenvoudig en hoeft geen kapitaal te kosten. Maar je moet je wel aan een aantal spelregels houden, vertelt socialemediastrateeg Jan de Keijzer.

Lees verder onder de advertentie

Jan de Keijzer is oprichter en eigenaar van de Keijzer Online, het socialemediabureau gespecialiseerd in short-form content en socialemediastrategie. Waarschijnlijk ken je hem ook van zijn expertblogs op dit platform . Hij helpt bedrijven om zichtbaar, herkenbaar en onweerstaanbaar te worden op TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat en LinkedIn. Het mooie is, dat kan snel, eenvoudig en met een klein budget, zo vertelt de socialemediastrateeg.



„We merken dat steeds meer bedrijven actief met short-form content op bijvoorbeeld TikTok bezig zijn en het als een serieus marketingkanaal zien’’, aldus Jan. „Lang dachten mensen dat het vooral iets was voor filmpjes met dansende kinderen. Nu zie je dat alle grote bedrijven op TikTok-first inzetten, waar je zag dat ze voorheen traditionele media belangrijker vonden. Kortom, het is bijna top-of-mind.’’

“ Reacties van mensen die het filmpje fantastisch vinden of juist overdreven. Dat is precies wat we willen zien ” Jan de Keijzer

Een succes uit de praktijk: de Nettorama-shorts

Een recent voorbeeld van een succesvolle short-form campagne? De expert haalt er een uit eigen keuken aan, de campagne van supermarktketen Nettorama. „Ze zijn op zoek naar nieuwe medewerkers voor in de winkels. Dan werkt deze vorm van content ontzettend goed. Het is een stukje herkenbaarheid die we met de video’s creëren. Daarnaast leren mensen het bedrijf op een andere manier kennen. De mensen in beeld zijn Nettorama-medewerkers. Denk aan een kassamedewerker die tijdens het afrekenen van de boodschappen een praatje heeft met een klant. Dat maakt het voor de kijker herkenbaar. Het filmpje draait goed en is organisch inmiddels al zo’n 106.000 keer bekeken.’’



Lees ook: Het geheim achter 100.000+ views op je social-video’s: ‘Dit voorspelbare kijkgedrag bepaalt je succes’



„Iets vergelijkbaar hebben we eerder gedaan met content voor (kringloopwinkel, red.) Rataplan. Mensen reageren massaal op die filmpjes. Dat geldt voor TikTok, maar ook op Facebook en Instagram. Je creëert zo reuring in de comments. Reacties van mensen die het filmpje fantastisch vinden of juist overdreven. Dat is precies wat we willen zien. Het is voor een bedrijf enorm waardevolle content. Vergeet ook niet dat mensen de video’s weer doorplaatsen op bijvoorbeeld LinkedIn, zodat het publiek alsmaar groter wordt.’’

Hoe lang mag de videocontent maximaal zijn?

Wat is de beste lengte voor een video? Jan de Keijzer adviseert een maximale duur van een minuut, wil de spanningsboog van de kijker gespannen blijven. „Wat je niet moet doen is te veel informatie in die korte tijd proppen’’, benadrukt de strateeg. „Ik raad aan om de informatie die je kwijt wilt te verdelen over meerdere video’s of via verschillende vormen van content. Ander punt: denk niet dat short-form content niet geschikt is voor jouw onderneming. In principe kan elk bedrijf het gebruiken, zolang de inhoud maar zeer persoonlijk is.’’



Lees ook: Van gratis spullen tot duizenden euro’s per post: zo runnen deze 3 influencers hun onderneming



Toegegeven, een supermarkt scoort gemakkelijk met deze content omdat bijna iedereen situaties in zo’n winkel herkent, aldus Jan. „Ook de bouw en automotive zijn niche-sectoren die het ontzettend goed doen op dit soort kanalen. Waarom juist de bouw? De maakindustrie doet het goed en de doelgroep van deze content zit vaak op de telefoon tijdens de pauze. En ze sturen snel iets door. Auto’s en gebouwen zijn populair en zeker met een grapje kunnen ze viraal gaan.’’

Lees verder onder de advertentie

Jan de Keijzer aan het werk met short-form content. Foto: Eigen foto

Short-form content: wat kost dat nu eigenlijk?

Nog een voordeel van short-form content. Het hoeft niet veel te kosten, zegt Jan. ,,De kosten zijn vaak lager dan ondernemers denken. Afhankelijk van de aanpak en frequentie kan short-form content al met een relatief laag budget worden ingezet. We raden bedrijven aan om minstens eenmaal per week een video te plaatsen.’’ Geldt dat bijvoorbeeld ook voor een ondernemer met een groentewinkel, een kleine mkb’er? Heeft deze vorm van marketing dan zin? ,,Absoluut. Juist dan’’, aldus de expert. ,,Voor het vergroten van je naamsbekendheid. We hebben voor een bakkerij content gemaakt en dat scoorde fantastisch. Het komt op Facebook, waar veel bestaande volgers de video krijgen te zien. Die content wordt gedeeld en komt terecht in een algoritme. Zie het als een olievlek die steeds groter groeit.’’

“ Praten de mensen in de videocontent met een regionaal of plaatselijk accent? Houd dat zo ” Jan de Keijzer

Nog een advies van Jan. Houd de continuïteit van je content in het vizier en blijf altijd actueel. „Ga ook op onderzoek uit. Wat zijn veelgestelde vragen van klanten? Ga daarmee aan de slag. Zet de antwoorden om naar videocontent. Op die manier wordt je SEO-vindbaarheid ook groter. Op die manier sla je twee vliegen in één klap.’’ Als voorbeeld noemt Jan de makelaarswereld in combinatie met de woningmarkt. „Je kan in zo’n video precies vertellen wat er nu speelt. Hoe het bijvoorbeeld zit met de rentestijging en waar je op moet letten wanneer je een huis zoekt.’’



Lees ook: TikTok ontplofte door kookvideo’s Hajziani (25), nu verkoopt hij als chef-kok duizenden broodjes

Lees verder onder de advertentie

Nog enkele do’s en dont’s voor elke ondernemer

Jan benadrukt nog een keer het persoonlijke dat zo belangrijk is. „Praten de mensen in de videocontent met een regionaal of plaatselijk accent? Houd dat zo. Ga je niet anders voordoen. Juist de authenticiteit leidt tot sympathie bij de kijker. Andere no-go: maak niet te veel een advertentie van je content. Promotie mag subtiel, maar niet in-your-face. Daar gaan mensen niet goed op.’’



Uiteindelijk wil je met de short-form content bereik creëren, vertelt Jan. „Dat bereik leidt tot leads, daar gaat het meestal om. Het is daarom belangrijk dat we bouwen aan herkenbare formats, zodat de klant uiteindelijk niet vaak meer na hoeft te denken over welke vorm er geproduceerd en geplaatst moet worden wil men op blijven vallen bij de mensen. Zie het als herhaalbare content die steeds op een andere manier kan worden ingezet. Content waarmee jouw onderneming verder kan groeien.’’



„Het grootste voordeel van short-form content is dat ondernemers zichtbaar blijven bij hun doelgroep. Mensen doen vaak geen aankoop na één video, maar na herhaaldelijk in beeld komen ontstaat vertrouwen. Dat vergroot de kans dat een potentiële klant uiteindelijk contact opneemt.’’



Lees ook: Broers Sebastiaan en Christiaan gaan viraal met broodje van 70 euro: ‘Er kwamen zelfs bouwvakkers op af