Hart voor Zaken is een podcast voor ondernemers waarin Cor Hospes in gesprek gaat met een ondernemer die vertelt over zijn hart voor zaken. Over zijn liefde voor zijn bedrijf, over zijn liefde voor (zijn) mensen en de wereld om hem heen. Ook deelt hij twee hartverwarmende tips hoe ook jij jouw bedrijf nog meer kloppend kunt maken.

29 september

Hij runt The Shore. Een surfschool annex beachclub in Scheveningen. Het bedrijf is steward owned. Dat betekent dat een groot deel van de winst gaat naar een stichting die voorkomt dat het bedrijf verhandelbaar is. Zo blijft The Shore trouw aan het doel waarvoor het is opgericht. Hans van den Broek van The Shore in de podcast Hart voor Zaken: ,,Steward ownership is de meest natuurlijke manier van ondernemen.”

27 augustus

,,Soft skills zijn de nieuwe hard skills", zegt Nadia van der Vlies van coachings- en opleidingsbureau Nonons. Sterker: zonder die ‘zachte vaardigheden’ kom je er als leider niet meer.

28 juli

,,Liefde betekent voor mij de ander accepteren en waarderen zoals hij, zij of hen is. Je toont interesse en begrip, en oordeelt niet.” Het zijn de woorden van Bernardo Eenkhoorn, lid groepsdirectie Breman Installatiegroep, in de podcastserie Hart voor Zaken. Hij spreekt met host Cor Hospes over liefde, leiderschap en werkgeverschap. ,,We stimuleren binnen Breman dat iedereen zichzelf kan en mag zijn.”

30 juni

Niemand maakte ze. Echte fruitijsjes. Daarom besloot ondernemer Nina Kamp ze te maken. Uit boosheid. Tien jaar later verkoopt The Nice Company jaarlijks 1,5 miljoen ijsjes, ook over de grens. ,,Met elkaar in verbinding blijven, is de randvoorwaarde van goed samenwerken'', vertelt Nina aan Cor Hospes in Hart voor Zaken.

26 mei

In 2013 stond zijn bedrijf aan de rand van de afgrond. Zelfsturing bracht redding. Sander Hoeken van internetbedrijf Infocaster praat met Cor Hospes in Hart voor Zaken over het belang van feedback en psychologische veiligheid en waarom je met een purpose niet moet doorslaan.

28 april

Vorig jaar is Nina Hooimeijer gekroond tot Rotterdamse Zakenvrouw van het Jaar. Ze is directeur van jazzpodium Bird. Daar vond zij zichzelf terug als ondernemer, zo vertelt ze aan Cor Hospes in Hart voor Zaken. ,,Als leider ben jij er voor anderen. Sta je ten dienste van de groei en bloei van anderen. Het gaat om liefde. Natuurlijk moet je een bedrijf runnen. Heb ik aandeelhouders en moet ik goede winsten halen. Maar het één kan niet zonder het ander.”

31 maart

Hij verkoopt geen luxe beddengoed en badgoed, maar een verandering. Laat zien dat je wel degelijk kunt produceren zonder dat dit ten koste hoeft te gaan van mens, dier en milieu. Daarom nodigt Rob van den Dool van Yumeko andere producenten uit met hem mee te doen. ,,Ook jij kan je sector veranderen. Maar dan moet je wel vanuit een liefdesperspectief denken'', vertelt de ondernemer aan host Cor Hospes in de podcastserie Hart voor Zaken.

24 februari

Hij is de achtste generatie die aan het hoofd van het familiebedrijf staat. Een mensgedreven organisatie die inzet op milieuvriendelijk en duurzame relaties met boeren in de omgeving, en dat geeft een enorme kracht. Jan-Paul Rutten van Gulpener Bierbrouwerij praat er met host Cor Hospes over in een fonkelnieuwe Hart voor Zaken.

17 februari

MUD Jeans is het enige en eerste circulaire jeansmerk ter wereld. Het bedrijf maakt jeans op ‘een nette manier’ en is geboren uit ‘een vergissing’. Oprichter Bert van Son in deze Hart voor Zaken over liefde, verbondenheid en positief activisme, en zijn strijd tegen dirty denim: ,,Bedrijven zonder purpose bestaan over vijf jaar niet meer.”

10 februari

Hiërarchische structuren zijn eindig en schieten te kort wanneer je als bedrijf snel moet inspelen op de veranderingen om je heen. Op het gebied van technologie en arbeidsmarkt. Daarom besloot Jeroen Bos (Bossers & Cnossen) uit liefde voor zijn bedrijf en medewerkers vijf jaar geleden tot de invoering van een holacratie. Dat verliep niet zo soepel als hij dacht.

3 februari

Ze houdt niet van piramides met hiërarchische structuren en wil van haar schoonmaakbedrijf een zelforganiserende organisatie in de geest van Ricardo Semler maken. Isolde Huijbregts van Toekomst Schoonmaakbedrijven uit Schijndel is te gast bij Cor Hospes in Hart voor Zaken.

27 januari

Horecaondernemer Niels Mulder van NielZ Café Restaurant uit Almelo heeft geen enkel probleem personeel te vinden en te behouden. Een kwestie van liefde, zegt hij. Dat klinkt Cor Hospes in de podcastserie Hart voor Zaken als muziek in zijn oren.

20 januari

'Liefde vormt de kern van het AFAS-familiestatuut. In dat statuut staat: ‘Die liefde maakt dat je niet vast komt te zitten in eigenbelang. Ze zorgt dat je verschillen kunt overbruggen, en dat je altijd het grotere geheel kunt zien'. Het zijn de woorden van cfo Arnold Mars van AFAS Software. In gesprek met Cor Hospes voor de podcastserie Hart voor Zaken vertelt hij over leiderschap.

14 januari

Hij kon zich best als een 'hork' gedragen tegen zijn personeel, realiseerde Snoek Puur Groen directeur Douwe Snoek zich tijdens een gesprek met zijn medewerkers. Hij pakte de handschoen op, volgde een training zelfontwikkeling en werd van een zelfbenoemd eikel een anker voor de organisatie. In gesprek met Cor Hospes voor de podcastserie Hart voor Zaken vertelt Snoek over de kracht van leiderschap.

6 januari

,,Zorg ervoor dat mensen zichzelf kunnen blijven op het werk, en ontwikkel zo nodig handvatten die mensen helpen ook echt meer van zichzelf te laten zien.” Dat zegt Drees Peter van den Bosch van cateraar Hutten tegen podcast-gastheer Cor Hospes over de kracht van gelukschilderijen, BLG-wijzers en V.I.P.-gesprekken.

30 december

Hans van der Kooij is directeur en oprichter van ICT-dienstverlener Caesar Groep. Hij is te gast in deze Hart voor Zaken, de podcastserie van Cor Hospes over leiderschap. Hoe zorgt hij voor een zo perfect mogelijk werkklimaat? ,,Ik probeer mensen te helpen op hun weg in het leven. Ervoor te zorgen dat ze hier niet komen om te werken, maar om te leven.''

23 december

Bij financieel adviesbureau Gabriël bepalen de medewerkers zelf hun salaris en hoeveel dagen ze op vakantie gaan. Daarmee leeft het bedrijf niet alleen extern maar ook intern de missie ‘Genoeg zorgt voor geluk’. Belangrijk die missie, vertelt oprichter Natasja Naron aan gastheer Cor Hospes in de derde aflevering van Hart voor Zaken. Waarom belangrijk? Je hoort het in de podcast.

16 december

Ondernemer René Kesselaar is ontevreden over de wereld waarin hij met zijn bedrijf opereert. Sterker, hij moet niks van die hele aannemerswereld weten. Daarom noemt hij Kesselaar & Zn geen aannemings- of bouwbedrijf, maar een ‘gastheer in de bouw’. Gastheer Cor Hospes van de podcastserie Hart voor Zaken wil alles over het gastheerschap en de opmerkelijke manier van Kesselaars ondernemen weten.

9 december

Iedereen een gelijkwaardige stem. Dat is het verbindende verhaal van Voys. Het zit niet alleen in de techniek die ze leveren, maar ook in de manier waarop 'dat rare cluppie' met hun klanten en collega’s omgaat en wat ze in de wereld willen verwezenlijken, vertelt 'chef leuk werk en founder' Mark Vletter aan gastheer Cor Hospes in de podcastserie Hart voor Zaken.